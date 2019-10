Appui stratégique du Groupe URD au Programme KEY : Évaluation itérative avec mini-séminaire – EIMS #1 - Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudenit, 18 octobre 2018 - 15 janvier 2019

François Grünewald, chef d’équipe

Moussa Sacko, consultant (Mopti-Gao)

Mohamed Aly Ould Ahmed, consultant (Tombouctou-Taoudenit-Kidal)

RÉSUME EXÉCUTIF

De nombreuses activités ont été mises en place dans le cadre du Programme KEY et certains résultats escomptés sont en voie d’être atteints à ce stade de la mise en oeuvre. Il reste toutefois encore beaucoup à faire et les informations permettant de réaliser un état des lieux doivent être consolidées. Des systèmes de suivi plus ou moins robustes existent et doivent normalement renseigner le système AKVO et la gestion globale de l’information sous l’égide du bureau d’étude Altai. Il existe également un processus de suivi-évaluation interne au niveau interconsortiums, géré par ARC avec une ressource dédiée.

Points d’analyse

Complexité d’un programme multizones, multi-acteurs et multi-sectoriels Le Programme KEY est un programme très complexe impliquant de nombreux acteurs (28 ONG et de nombreuses institutions maliennes) autour des enjeux de résilience. Touchant une zone à la fois immense et difficile (les six régions du nord et du centre, 48 communes, sans compter celles de Taoudenit non encore définies), mais aussi objet de nombreuses sollicitudes et initiatives, le Programme KEY est à ce stade confronté à de nombreux défis : la prise en compte des difficultés logistiques et sécuritaires, la coordination interacteurs (y compris avec les bailleurs de fonds) et les enjeux de la communication et de redevabilité avec les autorités autant qu’avec les populations. Ces éléments appellent à la fois :

Un ancrage dans le temps, ce qui est déjà le cas grâce au choix d’acteurs déjà bien implantés ;

Des efforts renforcés autour de la qualité et de la capacité d’adaptation à des situations imprévisibles et souvent changeantes ;

Un dialogue permanent entre acteurs et bailleurs, déjà bien en place notamment grâce aux efforts de la Délégation de l’Union européenne à Bamako.

Par ailleurs, les activités regroupant des réponses quasi-humanitaires en faveur de populations très vulnérables et d’autres ciblant davantage le renforcement de la résilience sont mises en oeuvre par des organisations aux cultures de fonctionnement différentes. Des divergences sont ainsi apparues au cours de la phase de démarrage du Programme, en particulier d’une ONG à une autre dans le processus de ciblage des bénéficiaires à l’intérieur d’une même zone.