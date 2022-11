Appui de la MINUSMA à la Stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations unies au Mali, chargée du pilier politique de la MINUSMA, Daniela KROSLAK était à San, Douentza, Bandiagara et Mopti du 14 au 18 novembre 2022. Au cours de sa visite, Mme KROSLAK a rencontré quatre des cinq gouverneurs des régions du Centre. Objectif : échanger autour de la stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre du Mali et son plan d’actions 2022-2024.

Dès son arrivée à Mopti, Daniela KROSLAK s’est rendue au camp de l’Armée de Terre à Sévaré pour une visite de courtoisie au Commandant de l’Opération Maliko du théâtre Centre, le Colonel Mamadou Massaoulè SAMAKÉ. « Nous ne vous voyons pas en ennemis, mais plutôt en alliés. C’est pourquoi il faut une meilleure coordination de nos actions » a déclaré le Colonel SAMAKÉ.

Au cours de cette visite, dès le 15 novembre, Daniela KROSLAK a successivement pris contact avec les autorités des nouvelles régions du Centre à commencer par celle de San. Les 16 et 17 novembre, elle a respectivement rencontré les gouverneurs de Douentza, Bandiagara et Mopti. Auprès des gouverneurs, Mme KROSLAK a pu s’enquérir des défis et des opportunités pour mieux soutenir le gouvernement dans le cadre du plan d’actions issu de sa stratégie pour la stabilisation du Centre.

Une stratégie de stabilisation globale

L’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice font partie des principaux axes d’intervention de la stratégie nationale de stabilisation du centre. La situation humanitaire et le relèvement économique y sont aussi pris en compte. « Toute l’équipe onusienne peut faire valoir son soutien aussi bien au niveau structurel qu’au niveau des services sociaux de base et de la restauration de l’autorité de l’Etat. Il est nécessaire d’avoir des plans d’actions spécifiques par région et par domaine » a déclaré Daniela KROSLAK. La MINUSMA apporte déjà un appui dans la promotion du dialogue inter et intracommunautaire.

Les autorités régionales estiment quant à elles que ces rencontres avec la haute direction de la MINUSMA témoignent de sa volonté à poursuivre son appui à la stabilisation du Centre. Les propos du Gouverneur de Douentza, Mory CISSÉ, en attestent : « les rapports sont au beau fixe ! Votre présence ici à Douentza nous réjouit et nous montre l’attention particulière que la MINUSMA accorde à notre toute nouvelle région qui est en quête de partenaire pour s’affirmer ».

En fin de mission, Mme KROSLAK a rencontré les représentants des agences, fonds et programmes des Nations unies afin d’échanger sur le soutien aux objectifs gouvernementaux inscrits dans la stratégie nationale de stabilisation des régions du Centre du Mali et son plan d’actions 2022-2024.