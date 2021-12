Analyse de l'accès humanitaire au Mali (De Juillet à Septembre 2021)

Récommandations

• Poursuivre la campagne de sensibilisation sur les mandats et principes humanitaires, y compris les formations CMCoord au profit des acteurs humanitaires, les acteurs armés, des représentants de la société civile et des leaders communautaires, afin de renforcer l’acceptance communautaire, le dialogue avec toutes les parties.

• Consolider les cellules CMCoord et maintenir la communication pour le plaidoyer des humanitaires auprès des leaders des groupes armés signataires et non signataires, y compris de certains GANE pour préserver et consolider les acquis actuels d’acceptance.

• Renforcer le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes (autorités civiles, militaires et coutumières, GANE) pour des solutions d’accès aux localités encerclées dont Farabougou, Songo ainsi que d’autres localités des cercles de Youwarou et Tenenkou etc., afin d’envisager une réponse immédiate aux besoins humanitaires des populations affectées.

• Mettre en place de nouvelles cellules opérationnelles de CMCoord dans les régions de Ségou et de Ménaka au regard du nouveau contexte opérationnel et assurer la désignation des officiers de liaison CIMIC des forces FAMa et MINUSMA pour les nouvelles zones affectées (Kayes, Koulikoro et Sikasso).

• Réhabiliter et sécuriser les infrastructures routières, fluviales et aéroportuaires sabotées ou non fonctionnelles, dont les ponts de Songho, de Yawakanda et de Bih sur la RN 15, des 3 ponts pour l’accès à Farabougou, le bac de Lellehoye (entre Ansongo et Tessit), et la reconstruction du nouvel aéroport de Kidal.

• Acquérir et utiliser des pinasses et pirogues motorisées au profit de la coordination humanitaire au Mali dans toutes les zones navigables (Gao, Mopti, Tombouctou et Ségou), particulièrement pendant l’hivernage à travers les services communs UNDSS/PAM ou Atlas Logistique.

• Desservir les localités enclavées par une reprise des vols humanitaires (ECHO Flight) sur les liaisons Gao-Ansongo et Gao -Bourem de manière régulière afin de réduire l’exposition des équipes humanitaires aux risques sécuritaires sur les routes, de même que les axes Mopti-Koro et Mopti – Douentza - Gossi.

Les activités humanitaires au Mali se déroulent dans un contexte marqué par une dégradation de l’environnement sécuritaire aux fils des années. 1123 incidents ont été enregistrés à fin septembre 2021 au Mali dont 552 incidents au centre.