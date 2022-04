Analyse de la prise en compte du genre dans les enquêtes nationales et le projet d’Appuis à la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali

Introduction- Note explicative

Le projet “Appui à la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle” financé par le gouvernement du Canada vise à améliorer les capacités de résilience des populations dans les communautés vulnérables, principalement des femmes et des filles par le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet nécessite une compréhension approfondie des différentes dynamiques entre le genre, la nutrition et la sécurité alimentaire. Une Etude/Analyse genre sur l'autonomisation des femmes et filles, leur nutrition et celle de leur famille a ainsi été programmée au début de ce projet pour une durée de 28 semaines. Les objectifs de cette Etude /Analyse sont les suivants :

• Réaliser une analyse genre sur l'autonomisation des femmes et filles en relation à la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones du projet ;

• Fournir et élaborer des recommandations programmatiques pour renforcer l’intégration de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes et filles dans la mise en œuvre du projet en vue d’enclencher des changements transformateurs du genre, et basées sur les résultats de la recherche.

• Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes du projet, en réalisant des sessions de restitutions des résultats, incluant un module de formation genre et l'implication active des hommes dans le processus d'autonomisation des femmes et filles.

L’analyse préliminaire ci-dessous se focalise sur les différentes enquêtes nationales et les activités entreprises pendant la phase préparatoire du projet (l’Etude de Base et les Ateliers de Planification Communautaire Participative). Dans un second temps, les différentes politiques de nutrition, les politiques sur la résilience et la sécurité alimentaire seront analysées ainsi que les données disponibles dans les zones du projet. Les études et diagnostiques menées par les partenaires (diagnostiques communautaires, définition et analyse des dépenses du panier minimum au Mali, etc.) et les thématiques récurrentes (chaines des valeurs, systèmes alimentaires, systèmes de protection sociaux, diversification du panier alimentaire, etc.) seront prise en compte lors de cette seconde phase.

1. L’importance de la prise en compte du genre dans la nutrition et la sécurité alimentaire

L'accès à une bonne nutrition est un droit humain fondamental et une composante essentielle de la dignité humaine. Les femmes, filles, les hommes et les garçons ont des besoins nutritionnels différents ou cours de leur vie et sont confrontés à des risques divers en ce qui concerne l’accès à une alimentation adéquate. Les femmes et les filles sont deux fois plus susceptibles de souffrir de malnutrition que les hommes et les garçons, en raison d’une combinaison de facteurs biologiques, économiques, sociales et culturelles.

L’état nutritionnel des femmes et des filles est exacerbé par la perte cyclique de fer et une augmentation des besoins nutritionnel pendant les périodes de grossesses et d’allaitements. Elles sont plus vulnérables aux carences de l'alimentation et exposées au risque potentiel d’un accès difficile ou insuffisant aux services de santé et d’assainissement. En outre, l'état nutritionnel des nouveau-nés et des nourrissons est intimement lié à l'état nutritionnel de la mère avant pendant et après la grossesse. Une mauvaise nutrition au cours des 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant, de la grossesse de la mère jusqu’au deuxième anniversaire, peut exposer la vie de l’enfant à une série de défis sociaux et des problèmes de santé, dévastateurs et irréversibles. La malnutrition des femmes et des filles contribue ainsi de manière significative à l'augmentation des taux de mortalité infantile, à l'état nutritionnel et le retard de croissance des enfants. Les disparités entre la malnutrition des filles et des garçons sont étroitement liées aux obstacles culturels et les pratiques discriminatoires de chaque pays. Les données globales montrent cependant que les taux de malnutrition aigüe ou chronique chez les enfants de moins de 5 ans sont en général plus faible pour les filles que pour les garçons.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, selon les estimations de la FAO, les femmes assurent plus de 50 % de la production alimentaire agricole dans le monde. D'une manière générale, les contributions des femmes à la production alimentaire sont sous-estimées car la plupart des enquêtes et des recensements ne comptabilisent que le travail rémunéré. Les femmes sont actives aussi bien dans le secteur agricole de rente que dans les cultures vivrières, et leur travail, en grande partie axé sur la consommation alimentaire de la famille et de la communauté, aussi important soit-il en matière de sécurité alimentaire, n'entre pas dans les statistiques. La dynamique du genre est ainsi interconnectée avec trois domaines clefs de la sécurité alimentaire : la production des aliments, l’accès et la consommation des aliments, l’alimentation et la santé de la famille.

Malgré leur rôle essentiel, les femmes ont un accès limité à la terre, à l'éducation, l'information, au crédit, à la technologie et aux forums de prise de décision. Les inégalités de genre dans l'accès et le contrôle des biens ont de graves conséquences sur la capacité des femmes à fournir de la nourriture, des soins et des services pour elle-même et leur famille. Les femmes ayant moins d'influence ou de pouvoir au sein du foyer et de la communauté ne pourront pas garantir une distribution équitable de la nourriture au sein du foyer. Ces femmes auront également moins de possibilités de se rendre dans un centre de santé pour elle-même ou leur enfant afin de permettre un suivi de l’adolescent, la femme et de l’enfant.

De nombreuses études démontrent qu'un accès et un contrôle plus égalitaire aux biens augmente la production agricole, l'investissement dans l'éducation des enfants, le nombre de visites dans les centres de santé, la sécurité alimentaire des ménages et accélère la croissance et le développement des enfants.

Cela offre également d'importantes retombées économiques pour l'ensemble de la société. La contribution des femmes à la production, la préparation des aliments au soin des enfants sont un fondement essentiel pour le développement économique et social de la communauté mais les efforts sont bien souvent entravés par la malnutrition et des limites certaines dû aux inégalités de genre.