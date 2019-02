Aide memoire sur la protection transversale

Ne pas nuire : Éviter d'exposer les personnes à de dangers additionnels à la suite de vos actions ou inactions, et les protéger de dangers physiques et psychologiques : prioriser la dignité et la sécurité des personnes 2. Accès effectif : Permettre aux personnes d’accéder à une assistance et à des services impartiaux – proportionnellement à leurs besoins et sans aucune barrière (discrimination par exemple).

Porter une attention particulière aux individus et aux groupes qui peuvent être particulièrement vulnérables, notamment les enfants, les personnes handicapées et/ ou âgées et/ ou qui ont des difficultés d’accès à l'assistance et aux services.