À Aguelhok et Tessalit, la MINUSMA signe un important projet d’adduction d’eau

Du 27 au 29 octobre dernier, les localités d'Aguelhok et de Tessalit ont reçu une mission conjointe de la MINUSMA. Elle était conduite par le Chef de bureau de la MINUSMA à Kidal, et comprenait des fonctionnaires des Divisions des Affaires Politiques (PAD), des Droits de l'Homme et Protection (DDHP), de la Stabilisation et du Relèvement (SR), de la Police des Nations Unies (UNPOL) et de la Force. Une mission conjointe qui avait pour but d’échanger avec les acteurs locaux mais également de signer un important projet.

L'objectif de cette troisième mission en 45 jours était d’une part, de promouvoir le mandat de la MINUSMA et, d’autre part, d'évaluer les conditions de vie des communautés du cercle de Tessalit et la situation sécuritaire après l'attaque d’Aguelhok, survenue le 2 avril dernier, qui a occasionné des déplacements de population, et une situation humanitaire préoccupante dans la commune. La crise née de l’attaque a aussi contribué à la fragmentation du tissu social, marquée notamment par des clivages claniques et politiques dans cette localité du cercle de Tessalit.

Une importante adduction d’eau verra bientôt le jour

Après avoir échangé avec les représentants de la population de Tessalit, la délégation a procédé à la signature de la convention du projet Trust Fund (TF) intitulé : « Réhabilitation du système d’adduction d’eau potable de la ville de Tessalit » avec le représentant de l’ONG chargé de réaliser le projet financé par le royaume du Danemark d’un montant estimé à 178 millions de FCFA. Ce projet financé sur Fonds Fiduciaire pour la consolidation de la paix et de la sécurité (TF), est piloté par la Division des Affaires Politiques de la MINUSMA. Il cible 450 ménages de la ville de Tessalit, soit près de 4.000 habitants, et devra entre autres permettre la réhabilitation du forage existant, la réalisation de deux forages supplémentaires avec un débit de 10 mètres cube par heure, une installation solaire et la fourniture d’un groupe électrogène d’une capacite de 15 kVa… Le maire de Tessalit, Ismail Ag MOHAMED, a exprimé sa vive reconnaissance à la Mission de l’ONU pour ces actions multiples en faveur des populations. Il s’est dit toutefois, inquiet du déficit de pluviométrie enregistré cette année. Enfin, M. Ag MOHAMED a également encouragé la mission onusienne à être plus présente dans les localités lointaines du cercle, plus vulnérables et qui ne bénéficient pas souvent de l’assistance des organisations non-gouvernementales et des agences onusiennes.

Dans son intervention, le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal, El Hadji Ibrahima Boly DIENE, a rappelé les objectifs de la Mission qui s’inscrivent dans une volonté de maintenir le contact régulier avec les populations et de faire le point sur leurs besoins prioritaires. « Désormais, toutes les conventions de nos projets seront signées devant les futurs bénéficiaires par souci de transparence, de redevabilité, d’appropriation et de durabilité, » a-t-il conclu.