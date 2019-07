Afrique Verte International Actualités - numéro juin 2019_1

A la une…

AVI s’engage dans l’agroécologie paysanne

Notre organisation est impliquée dans un projet sahélien de Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire (TAPSASahel), initié par le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org) et la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) (www.sidi.fr). Au total, à l’échelle mondiale, TAPSA associe 29 partenaires issus de 5 zones géographiques. Le volet sahélien du programme TAPSA regroupe 11 organisations partenaires, intervenant dans 5 pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Lancé en avril 2018, pour une durée de 4 ans, cofinancé par l’AFD, ce projet vise à appuyer, au sein des territoires ruraux et péri-urbains, une dynamique de mobilisation et de renforcement des sociétés civiles engagées pour une transition vers une agroécologie paysanne, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire.

En tant que partenaire du projet, AVI met en œuvre des activités de terrain dans trois pays (Mali, Burkina et Niger) et anime des activités transversales (information, communication et capitalisation). Le secrétariat exécutif d’AVI coordonne la mise en œuvre des activités et la gestion des ressources financières. AVI a aussi été choisie par le CCFD pour assurer, avec le Grdr, la coordination du projet TAPSA – Sahel et de ses 11 partenaires dans 5 pays ; le secrétariat exécutif d’AVI y assure 4 fonctions : la présidence du comité de coordination, la coordination technique, le suivi-évaluation et la gestion de l’information – communication – mise en réseau.

Ce numéro d’AVI Actualités vous présente quelques activités menées par nos membres en Afrique de l’Ouest dans le domaine de l’agroécologie.

- Point sur la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest

La dernière réunion restreinte du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), qui s’est déroulée du 1er au 5 avril 2019 à Bruxelles, a estimé que la campagne agropastorale 2018-2019 au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été globalement bonne. La production céréalière totale s’élève à 73,2 millions de tonnes, en hausse de 17,7 % par rapport à la moyenne quinquennale et de 6,6 % comparée à la campagne précédente. La production fourragère est relativement bonne mais l’accès aux pâturages demeure difficile dans les zones d’insécurité au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigéria et au Tchad.

Plus d’informations sur le site du RPCA > www.oecd.org/fr/sites/rpca/