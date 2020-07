Afrique de l'Ouest : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juillet 2020 à Janvier 2021

Malgré les bonnes perspectives agropastorales, l’insécurité alimentaire demeurera toujours préoccupante dans plusieurs régions du Sahel

MESSAGES CLÉS

• Les activités agricoles se déroulement à bonne date et sans entraves majeures dans la région grâce à une bonne pluviométrie. Quelques dégâts de chenille légionnaire d’automne signalés sur les céréales en tallage par endroits sont maitrisés. L’impact de la perturbation des flux des intrants agricoles par la COVID-19 semble faible et ne devrait pas affecter significativement les perspectives de récoltes supérieures à la moyenne. Toutefois, des productions inférieures à la moyenne sont attendues dans les zones de conflits où l’accès aux terres de cultures reste une préoccupation.

• Excepté dans le Grand bassin du Lac Tchad, la région du Liptako Gourma et celle du Tibesti au Tchad où les marchés restent perturbés en raison de l'insécurité, ailleurs ils sont suffisamment approvisionnés à des niveaux inférieurs à la moyenne mais tout de même suffisant pour satisfaire la demande jusqu’en fin de soudure. Au Sahel, les prix des céréales sont supérieurs à l’an dernier mais sont en général inférieurs à la moyenne sauf dans les zones où les flux sont perturbés. La demande de bétail augmente par rapport au mois précédent, mais surtout pour les petits ruminants à l'approche de la Tabaski. Leurs prix généralement stables ou en baisse par rapport à la moyenne pourraient connaitre une hausse. Le commerce intra-régional et l'offre de produits importés resteront affectés par la COVID-19, bien que les contrôles gouvernementaux empêchent des hausses de prix importantes. Les prix des denrées locales de base seront probablement inférieurs ou proches de la moyenne, sauf dans les zones déficitaires.

• Malgré la reprise graduelle des activités économiques relative à l'assouplissement progressive des restrictions relatives à la COVID-19 depuis avril/mai, la mise en œuvre des moyens de subsistance habituels par la plupart des ménages urbains pauvres demeure à des niveaux inférieurs à la normale. La baisse des revenus et du pouvoir d'achat des ménages pauvres se poursuivra, conduisant à une insécurité alimentaire Stress (Phase 2 de l'IPC) au cours des prochains mois, voire Crise (Phase 3 de l'IPC) pour certains ménages pauvres urbains.

• La majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en janvier 2021 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines y compris de nombreux ménages urbains durement touchés par les mesures de restriction relatives à la COVID-19. Dans les zones affectées par l’insécurité civile comme le centre et le nord de la région de Tillabéry, le nord de Tahoua, la région de Diffa et l’extrême sud de la région de Maradi au Niger, dans les provinces du Loroum, Soum et Sanmatenga au Burkina Faso, l’insécurité alimentaire Stress ! (Phase 2 ! IPC) demeurera jusqu’en Septembre grâce aux assistances alimentaires planifiées et mises en œuvre. Il en sera de même pour les ménages pauvres de la zone de culture pluviale en Mauritanie, plus exposée à l’effet cumulé d’une soudure précoce et d’une perte de revenu suite aux mesures restrictives de la COVID-19.

• L’insécurité alimentaire Crise (Phase 3 de l’IPC) prévaudra jusqu’en septembre dans les provinces du Barh el Gazel (BEG) et Kanem en raison de l’érosion des avoirs productifs des ménages et des déficits de consommation. Il en sera de même entre octobre et janvier en Centrafrique, dans la région du Liptako Gourma au Mali, dans la zone du Lac au Tchad, au sein des PDI dans le nord-ouest et le nord-est du Nigeria et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun du fait de la persistance des conflits avec leur corollaire de destruction des moyens d’existence éprouvés davantage par endroit par les restrictions relatives à la Covid-19. Au Burkina Faso ce niveau d’insécurité alimentaire se maintiendra jusqu’en janvier dans les provinces du Bam, Namentenga, Séno, Oudalan, Yagha, Gnagna et Komondjari. Au Nigeria, les PDI dans les camps situés dans les zones inaccessibles près du bassin du Lac Tchad seraient en insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) où l’accès à la nourriture et aux revenus sont très limités.