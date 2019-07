Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (9 – 15 juillet 2019)

MALI

PLUS DE 200 000 NOUVEAUX DÉPLACÉS EN 2019

La violence intercommunautaire dans le centre et le nord du Mali a entraîné une augmentation des déplacements de population et des besoins humanitaires.

Depuis le début de l'année, 202 000 personnes ont été nouvellement déplacées, selon les dernières statistiques. Les attaques menées par des groupes armés et des milices, les opérations militaires et les menaces directes contre les civils sont principalement à l'origine des déplacements. Les régions de Gao, Mopti, Tombouctou et Menaka comptent le plus grand nombre de personnes déplacées, soit 95% du total. Au cours du premier semestre 2019, près de 600 civils ont été tués, principalement à Mopti.

NIGERIA

PLUS DE 160 NOUVEAUX CAS DE CHOLÉRA DANS LE NORD-EST

Deux nouvelles personnes sont mortes du choléra et, au 10 juillet, 168 autres cas avaient été signalés dans l'État d'Adamawa, au nordest du pays. Le nombre de cas atteint 244, dont trois cas de décès signalés depuis le 17 juin. Les localités de Girei, Yola Nord et Yola Sud dans l’Etat de l'Adamawa sont les plus touchées. Les cas ont été détectés principalement grâce à la recherche active et à la surveillance mise en œuvre par les partenaires humanitaires dans les zones touchées. Les organisations humanitaires ont intensifié leurs interventions, notamment en déployant des équipes d'intervention rapide et de mobilisation communautaire pour la vaccination, le traitement et la surveillance. Des campagnes de sensibilisation ont également été lancées. La saison des pluies en cours augmente le risque d'épidémies de maladies d'origine hydrique, en particulier le choléra, dû aux inondations dans de nombreuses régions des États de l'Adamawa,

Borno et Yobe.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE DÉCLARÉE

Le 9 juillet, le ministère de la Santé a déclaré une épidémie de rougeole après que 118 cas suspects et deux décès aient été signalés dans la sous-préfecture de Kaga-Bandoro, dans le nord. Quinze des 17 échantillons prélevés pour analyse se sont révélés positifs. Le ministère, avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF, a lancé une campagne de vaccination, renforcé la vaccination systématique, la surveillance et le traitement. Le faible taux de vaccination dans le pays reste un obstacle dans la lutte contre ce type de maladie, contre lesquelles il est possible de se prémunir.

RD CONGO

PREMIER CAS D’EBOLA DANS LA VILLE DE GOMA

Le 14 juillet, les autorités sanitaires congolaises ont détecté le premier cas d'Ebola dans la ville de Goma, au nord-est de la RDC. Le patient est un homme qui avait voyagé en bus depuis la ville de Butembo, où il était sous surveillance depuis l'apparition de symptômes d'Ebola le 9 juillet. Il s'est rendu dans une clinique à Goma pour poursuivre son traitement où l'infection par le virus Ebola a été confirmée. L'homme a immédiatement été isolé. Le conducteur de l'autobus et 18 autres passagers ont été identifiés et seront vaccinés. Le ministère de la Santé a déclaré que le risque de nouvelles infections dans la ville animée de Goma était faible étant donné que le patient et les autres passagers ont pu être rapidement identifiés.

TCHAD

DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES TUÉS LORS D'UN VOL À MAIN ARMÉE

Six personnes, dont deux travailleurs humanitaires, ont été tuées le 8 juillet lorsque des hommes armés ont pris d'assaut un bar dans la région de Farchana, dans la province orientale de Ouaddai. Les assaillants ont volé de l'argent, ont ouvert le feu sur les clients puis se sont enfuis. Deux personnes ont également été blessées.