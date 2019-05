Affrontements aux alentours de Talataye

Bamako, le 4 mai 2019 - Hier vendredi, aux alentours de Talataye (cercle de Ansongo), de violents combats se sont déroulés entre des éléments se réclamant du MSA-D et de la CMA.

La MINUSMA considère que ces affrontements constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et a engagé des discussions techniques avec les responsables militaires de la CMA, Gatia et MSA-D pour que soit mis un terme aux hostilités.

Conformément à l’Accord de paix et à son Mandat, depuis hier, la Force de la MINUSMA a déployé des moyens aériens sur place et suit attentivement les évènements. Une Force d’intervention rapide est également sur place, qui permettra à l’équipe d’inspection mixte (EMOV) d’établir un rapport sur les faits qui sera discuté au CTS.

La MINUSMA appelle à un immédiat et strict respect du cessez-le-feu. Elle appelle également les parties concernées à la plus grande retenue et à résoudre leurs différends par la voie du dialogue.

Conformément à son Mandat, la MINUSMA prendra les mesures qui s’imposent pour assurer scrupuleusement le respect de l’Accord de paix et de réconciliation nationale au Mali.