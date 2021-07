Adaptation et effectif autorisé de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali - Rapport du Secrétaire général (S/2021/657)

Le plan d’adaptation de la force de la MINUSMA vise à permettre à celle-ci d’atteindre les objectifs stratégiques fixés dans son mandat, en particulier le deuxième objectif concernant le centre du Mali. Conformément à la résolution 2518 (2020) dans laquelle le Conseil de sécurité a souligné l’importance de disposer de capacités médicales adéquates et d’autres capacités essentielles pour que les opérations de maintien de la paix restent, dans l’exécution de leur mandat, souples et efficaces et pour renforcer la sûreté et la sécurité du personnel et mieux protéger la mission, la Mission a redoublé d’efforts en vue de s’adapter à l’évolution des menaces et à leur haut degré de complexité et afin de devenir plus agile, plus mobile et plus souple, grâce à des unités plus spécialisées et des capacités renforcées. Les efforts se poursuivent dans le cadre du plan d’adaptation pour renforcer la mobilité et la flexibilité afin de répondre aux besoins urgents et toujours plus importants en matière de protection des civils. L’équipe spéciale mobile est maintenant opérationnelle et accroît la cadence de ses opérations. Malgré certaines difficultés liées aux restrictions imposées pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et à la crise politique au Mali, l’acquisition et la construction d’infrastructures essentielles à l’adaptation de la Mission seront achevées au début de 2022, ce qui renforcera encore le dynamisme de la MINUSMA et élargira son rayon d’action dans le centre du Mali.