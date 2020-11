Accès humanitaire au Mali - De mai à août 2020: Pour des infrastructures sécurisées et fonctionnelles

Introduction

Depuis 2019 OCHA a mis en place un exercice de suivi de l’accès humanitaire au Mali. Ce rapport est axé sur l’expérience capitalisée par les Agences Fonds et Programmes des Nations Unies, les ONG internationales et nationales et il dispose d’indications générales du type et du niveau de difficultés d’accès humanitaire par région, et par type d’organisation. Ce rapport est une source de suivi des tendances en matière d’accès en complément à d’autres sources, comme le suivi des incidents et les discussions bilatérales.

Cette période de mai à août 2020 est marquée par la validation de trois (3) outils CMCoord : la notification des mouvements des humanitaires ou Déconfliction pour les militaires, la planification des actions CIMIC et, sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection des civiles. Ces outils ont été révisés en synergie entre les forces militaires et la communauté humanitaire au Mali pour adaptation au nouveau contexte, afin d’améliorer les modalités de l’accès humanitaire.

MESSAGES CLÉS

Il est essentiel que les aspects liés à la sécurité et à l'accès soient considérés comme composante de la programmation, de même qu’il est impératif de considérer qu’une bonne qualité des interventions est une des clés de la sécurité.