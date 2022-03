8 mars : à Gao la célébration lie symboles et actions concrètes

Entre symbolique et poursuite de l’exécution de son Mandat, à Gao la MINUSMA a célébré la Journée internationale des femmes à l’instar du monde entier. Du reboisement à la sensibilisation sur la résolution 1325 (2000) sur l’agenda Femmes, Paix et Sécurité, en passant par une patrouille de sécurisation au profit des populations, plusieurs activités ont été menées dans la Cité des Askias.

Le premier temps fort de cette journée a été le reboisement du camp par le personnel féminin de la MINUSMA au cours d’une cérémonie présidée par le chef du bureau régional, Mohamed El-Amine SOUEF. « Pour suivre la thématique de la Journée internationale des femmes de cette année, nous avons souhaité démarrer les festivités avec la mise en terre de plants car, les arbres contribuent à rendre notre vie meilleure et nous offrir un futur meilleur aussi » a déclaré le chef du bureau. Pour souligner l’importance de la préservation de l’environnement pour les Nations Unies, Mohamed El-Amine SOUEF a rappelé le récent sommet organisé à Nairobi au Kenya pour débattre du changement climatique.

Distribution des cartes nationales d’identité aux femmes et patrouille féminine dans les rues de Gao

Pour marquer cette journée, la Police des Nations-Unies a donné son appui financier et matériel à une opération de délivrance de cartes nationales d’identité à des femmes. Quarante femmes dont Awa KEITA ont ainsi obtenu leur pièce d’identité en présence du Gouverneur de Gao, le Général Moussa TRAORE. « Je suis très satisfaite d’avoir reçu ma carte aussi rapidement. Aller à la gendarmerie ou à la police pour se faire délivrer une carte est parfois compliqué. Dieu merci j’ai eu ma pièce très rapidement » a-t-elle expliqué.

Les femmes Casques bleus de la MINUSMA rejointes par leurs consœurs des Forces de défense et de sécurité maliennes ont par la suite effectué une patrouille conjointe. Les soldates de la paix du Burkina Faso, du Sénégal, du Bangladesh, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Cambodge et de la France et celles de la Police nationale, de la Protection civile, de la Grade nationale ainsi que de l’Armée malienne ont sillonné ensemble les principales artères de Gao. « Cela dénote la bonne collaboration entre nous. C’est une fierté et un honneur pour nous de patrouiller avec nos sœurs venues des autres pays pour contribuer à la paix chez nous » a affirmé la Commissaire divisionnaire Maimouna MAIGA, cheffe du commissariat du 2ème arrondissement de Gao, l’une des rares femmes à diriger un commissariat au Mali. Pour la cheffe régionale de la Police des Nations Unies, la Générale Odile KANTYONO, cette action a une double signification. « Nous voulons montrer à la population de Gao qu’il y a des femmes dans les corps habillés qui sont aussi capables de remplir les mêmes missions que leurs collègues hommes. C’est aussi une façon d’encourager les autres femmes à intégrer les rangs des forces de sécurité, elles en sont capables ». La Générale Odile KANTYONO a réaffirmé le soutien de la MINUSMA à la Police nationale et a rappelé la promotion du genre qui constitue une des priorités des Nations Unies.

Des soins prodigués à la population

Le contingent chinois de la MINUSMA s’est aussi mobilisé pour prodiguer des soins à la population. L’opération qui s’est déroulée au Centre de santé communautaire du 2ème quartier de Gao a permis à une centaine de personnes de recevoir des soins. D’importants lots de médicaments ont été offerts au Centre de santé communautaire du 2ème quartier. Le contingent chinois a aussi remis à la Direction régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille un don constitué de denrées alimentaires, de vêtements, des jouets et des fournitures scolaires ainsi que des moustiquaires destinées aux orphelins, aux veuves et déplacées.

Discussion autour de la résolution 1325 des Nations Unies à Ansongo

Pour marquer cette journée, la MINUSMA a organisé une séance de sensibilisation à Ansongo sur la résolution 1325 sur le droit des femmes, la paix et la sécurité avec les femmes membres de la Confédération des associations et ONG féminines du Mali (CAFO), et celles du Collectif des femmes du Mali (COFEM). Les échanges qui se sont tenus en songhaï ont porté sur l’importance de cette résolution adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en octobre 2000. La Police des Nations Unies basée à Ansongo a aussi animé un exposé sur l’éducation et la nécessité de scolariser les filles.

Plusieurs autres activités sont prévues jusqu’à la fin mars pour marquer le mois de la femme.