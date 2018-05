29 mai: le Secrétaire général commémore la Journée internationale des Casques bleus avec les soldats de la paix au Mali

OBV/1794-PKO/732

24 MAI 2018

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, compte commémorer la Journée internationale des Casques bleus, qui coïncide cette année avec le soixante-dixième anniversaire des efforts de maintien de la paix de l’ONU, avec les soldats de la paix au Mali pour « exprimer sa solidarité » avec des collègues ciblés par des attaques dans des environnements extrêmement volatiles.

La Journée internationale des Casques bleus est commémorée le 29 mai, en hommage aux plus de 96 000 personnes en uniforme de 124 pays différents qui portent haut le drapeau des Nations Unies, appuyés par les plus de 15 000 civils et 1 600 volontaires. C’est là « un investissement avéré dans la paix, la sécurité et la prospérité mondiales », estime le Secrétaire général, dans le message de cette année.

« Nous exprimons notre gratitude au plus d’un million d’hommes et de femmes qui ont servi sous le drapeau des Nations Unies, sauvant un nombre incalculable de vies », rappelle le Secrétaire général. « Nous honorons les 3 700 Casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime et nous rendons hommage aux 14 opérations de maintien de la paix qui travaillent 24 heures sur 24 pour protéger les populations et faire avancer la cause de la paix », ajoute-t-il.

M. António Guterres se dit prêt à prendre une « Action pour la paix », une action pour rendre les opérations plus efficaces et plus sûres dans l’environnement difficile actuel.

Après avoir célébré les soldats de la paix au Mali, le Secrétaire général participera à une autre cérémonie au Siège de l’ONU à New York, le 1er juin. À 9 h 30, il déposera une gerbe de fleurs en l’honneur de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. À 10 heures, dans la salle du Conseil économique et social, il remettra à titre posthume la Médaille Dag Hammarskjöld aux 127 soldats, policiers et civils, morts dans une opération de maintien de la paix en 2017. http://webtv.un.org.

Nous avons une dette envers ces hommes et femmes courageux qui risquent leur vie tous les jours pour aider les autres, déclare, de son côté, le Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions, M. Atul Khare, alors que son collègue des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, reconnaît des sacrifices qui nous poussent à travailler avec encore plus d’acharnement pour contribuer à une paix durable dans certains des endroits les plus complexes et les plus difficiles du monde. Les deux hommes seront les invités du Point de presse, le 1er juin.

L’Assemblée générale a proclamé la Journée internationale des Casques bleus en 2002, choisissant le 29 mai parce que le même jour en 1948, la première opération de maintien des Nations Unies, l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST), commençait son travail au Moyen-Orient.

Le 1er juin à 15 heures, une parade aura lieu à la Place de l’Assemblée générale et à 16 h 30, les Secrétaires généraux aux opérations de maintien de de la paix et à l’appui aux missions assisteront au vernissage de l’exposition multimédia « Casques bleus des Nations Unies-70 ans de travail et de sacrifices » à l’entrée des visiteurs du Siège de l’ONU à New York.

Pour plus d’informations, prière de contacter M. Douglas Coffman, Département de l’information, +1 (212) 963 4481, coffmand@un.org; ou Mme Aditya Mehta, Département des opérations de maintien de la paix, +1 (917) 367-5378, mehta2@un.org. Vous pouvez aussi visiter le site de la Journée internationale www.un.org/en/events/peacekeepersday, ou celui du Département des opérations de maintien de la paix https://peacekeeping.un.org/en/international-day-of-un-peacekeepers-70th-anniversary.

