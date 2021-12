Malaysia, Flooding in Peninsular Malaysia (20 Dec 2021)

Kelantan, Malaysia

Event Date : Fri, 17 Dec 2021

AHADID : AHA-FL-2021-001123-MYS | GLIDE Number:

Impact Update Date : Mon, 20 Dec 2021 04:00:00

AFFECTED AREA/S

Alor Gajah, Bachok, Batang Padang, Bentong, Bera, Besut, Cameron Highlands, Dungun, Gombak, Gua Musang, Hilir Perak, Hulu Langat, Hulu Perak, Hulu Selangor, Hulu Terengganu, Jasin, Jelebu, Jeli, Jempol, Jerantut, Kampar, Kemaman, Kerian, Kinta, Klang, Kota Bharu, Kuala Kangsar, Kuala Krai, Kuala Langat, Kuala Lumpur, Kuala Pilah, Kuala Selangor, Kuala Terengganu, Kuantan, Larut and Matang, Lipis, Machang, Manjung, Maran, Marang, Melaka Tengah, Pasir Mas, Pasir Putih, Pekan, Perak Tengah, Petaling, Port Dickson, Raub, Rembau, Rompin, Sabak Bernam, Sepang, Seremban, Setiu, Tampin, Tanah Merah, Temerloh, Tumpat

DESCRIPTION

as of 19 Dec at 0700 HRS UTC+7

a total of 5,210 / 21,198 persons displaced in 293 evacuation centre

as of 19 Dec at 0700 HRS UTC+7

1. Since 17 Dec, flooding reported in:

- Kelantan States: Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah

- Kuala Lumpur: Kuala Lumpur

- Melaka: Alor Gajah

- Negeri Sembilan: Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Seremban

- Pahang: Jerantut, Kuantan, Lipis, Maran, Raub

- Selangor: Hulu Selangor, Klang, Kuala Langat, Petaling, Sepang,

- Terengganu: Dungun

2. A total of 2,140 families (7,895 persons) were displaced in 128 evacuation centers.

3. 86 roads were closed,

as of 18 Dec at 0800 HRS UTC+7

1. Flooding reported in:

- Kelantan States: Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah

- Melaka: Alor Gajah

- Pahang: Jerantut, Kuantan, Maran, Raub

- Selangor: Kuala Langat

- Terengganu: Dungun, Kemaman

2. A total of 428 families (1766 persons) were displaced in 46 evacuation centers.

3. MetMalaysia forecasted that prolonged heavy rainfall for Kelantan, Terengganu and Pahan on 18 December 2021.

as of 17 Dec at 1600 UTC+7

Pahang:

- Kuantan: 89 families / 348 persons displaced in 5 evacuation centre

Kelantan:

- Gua Musang: 68 families / 383 persons displaced in 2 evacuation centre

Terengganu:

- Dungun: 7 families / 29 persons displaced in 1 evacuation centre

- Kemaman: 6 families / 30 persons displaced in 1 evacuation centre

- Setiu: Terengganu 1 families / 4 persons displaced in 1 evacuation centre

as of 17 Dec at 1200 UTC+7

Kelantan:

- Gua Musang: 62 families / 352 persons displaced in 1 evacuation centre

Terengganu:

- Dungun: 7 families / 29 persons displaced in 1 evacuation centre

- Setiu: Terengganu 1 families / 1 persons displaced in 1 evacuation centre