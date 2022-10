Johor, Malaysia

Event Date : Sun, 02 Oct 2022

AHADID : AHA-FL-2022-001062-MYS | GLIDE Number :

Impact Update Date : Sun, 02 Oct 2022 08:00:00

AFFECTED AREA/S

Keluang, Kulaijaya, Pontian

DESCRIPTION

As of 8am 3 October 2022

a total of 79 families (271 persons) displaced in Sekolah Seri Kampung Reggam and SK Sungai Linau in Kluang, SMK Bukit Batu in Kulaijaya, and Sekolah Kebangsaan Melayu Raya in Pontian.