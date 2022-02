Malaysia, Flooding in Kelantan, Pahang, and Terengganu (24 Feb 2022)

Kelantan, Malaysia

Event Date : Thu, 24 Feb 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000241-MYS | GLIDE Number:

Impact Update Date : Sun, 27 Feb 2022 16:00:00

AFFECTED AREA/S

Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Jeli, Kemaman, Kota Bharu, Kuala Krai, Kuala Terengganu, Kuantan, Machang, Marang, Pasir Mas, Pasir Putih, Setiu, Tanah Merah

DESCRIPTION

as of 27 Feb 2022, at 0400 PM

- Kuantan (Pahang): closed

- Jeli, Kota Bharu, Kuala Krai, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah (Kelantan): 1916 families / 5653 persons displaced in 63 evacuation centre

- Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, and Setiu (Terengganu): 2122 families / 6680 persons displaced in 120 evacuation centre

***

as of 25 Feb 2022, at 0400 PM

- Kuala Krai (Kelantan): 6 families / 15 persons displaced in 1 evacuation centre

- Kuantan (Pahang): 27 families / 92 persons displaced in 1 evacuation centre

- Hulu Terengganu, Kemaman, and Setiu (Terengganu): 196 families / 717 persons displaced in 11 evacuation centre