Soutien de l'Allemagne au processus électoral

Monsieur Harald Gehrig, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Madagascar, a signé ce jour l’accord de financement qui officialise le soutien du pays au fonds commun du projet SACEM (Soutien Au Cycle Électoral de Madagascar). Le Cosignataire, Madame Violette Kakyomya, Représentant Résidant du PNUD et Coordinateur du Système des Nations Unies à Madagascar, a salué cette contribution financière de 500 000 € lors d’une cérémonie tenue dans les locaux de la CENI et présidée par Maître Hery Rakotomalala, Président de la CENI.

L’Ambassadeur M. Gehrig a mis en exergue que les élections imminentes poseront un jalon crucial pour la stabilité du pays et la consolidation de la démocratie. « Des élections réussies permettront qu’un développement économique inclusif au profit des couches les plus précaires puisse vraiment décoller, peut-être pour la première fois en 60 ans. »

Le Président de la CENI a tenu à réitérer sa reconnaissance à l’endroit du gouvernement allemand pour cet appui financier qui contribuera à une avancée considérable des activités du processus électoral 2018.

La République Fédérale d’Allemagne compte ainsi parmi les acteurs internationaux à alimenter le fonds commun du projet SACEM à côté de la Norvège, la France, la Suisse, les États Unis d’Amérique, l’Australie, l’Union Européenne, et la Corée du Sud. Un geste qui souligne l’engagement de l’Allemagne ensemble avec la communauté internationale à combiner et coordonner les efforts pour accompagner la tenue d’élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives dans le pays. Dans son allocution, Violette Kakyomya a tenu à rappeler qu’il est « évident que les efforts nationaux et internationaux sont déployés pour que les élections se tiennent à Madagascar conformément aux lois en vigueur. Cette mobilisation est la preuve que toutes les parties prenantes doivent désormais concentrer leurs efforts sur la mobilisation des citoyens aux urnes et la promotion d’un climat de paix. »

Lancé en janvier 2017, le projet SACEM soutient la mise en œuvre d’activités s’articulant autour de cinq composantes :