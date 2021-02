Riposte à la COVID-19: de nouvelles dotations de l'OMS et du PNUD au Ministère de la Santé

Lemonde entier continue jusqu’à présent à faire face à la crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de COVID-19. Plus d’une centaine de millions de personnes sont touchées dans le monde. Pour Madagascar, selon le bilan officiel du Ministère de la Santé Publique, le pays affiche actuellement 19 065 cas cumulés depuis l’annonce de la présence de la COVID-19 le 20 mars 2020, par Son Excellence Monsieur le Président de la République. La courbe croissante de la situation épidémiologique depuis le début de l’année 2021 nécessite plus de mobilisation de ressources, pour protéger la santé de la population Malagasy.

Ainsi, dans le cadre de l’appui au Gouvernement Malagasy, par le biais du Ministère de la Santé Publique dans la mise en œuvre du plan de contingence, essentiellement basé sur les différentes stratégies de lutte, notamment la coordination, la surveillance et le laboratoire, le suivi des contacts, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, la logistique, la communication sur les risques et l’engagement communautaire, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) continue son appui technique et financier au Gouvernement de Madagascar. Conjointement avec le PNUD et d’autres partenaires comme la Banque Mondiale, l’OMS fait une dotation aujourd’hui au Ministère de la Santé Publique en équipements de protection, matériels et médicaments (cf. la liste), d'une valeur estimée à 2.206.577.890 d’Ariary, aux fins de renforcement des capacités des formations sanitaires et d’amélioration de la protection des agents de santé impliqués dans la riposte à la COVID-19, sur la base d’un planning de distribution proposé par le Ministère de la Santé Publique, vers les formations sanitaires bénéficiaires.

La cérémonie de remise officielle ce mardi 04 Février 2021 à la salle de réunion du Ministère de la Santé Publique à Ambohidahy, est honorée par la présence du Ministre de la Santé Publique, Pr RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, pour la partie nationale Malagasy, et de la Représentante Résidente de l'OMS Madagascar, Pr Charlotte Faty NDIAYE, et Madame Natasha Van Rijn, Représentante Résidente du PNUD à Madagascar.

L’OMS a toujours été là pour soutenir le fonctionnement logistique dans la gestion d’une urgence de santé publique. Les fruits de la collaboration y sont palpables. Ne citant que les 08 ambulances médicalisées et équipées, déjà remises, avec 13 respirateurs, 82 concentrateurs d’oxygène, 61 oxymètres de pouls, 50 moniteurs de surveillance, 18 tentes/chapiteaux, 40 nébuliseurs pédiatriques, 17 moniteurs de surveillance, 60 stéthoscopes, 57 tensiomètres, 61 glucomètres, 84 matelas avec housse imperméable, 84 gilets de sauvetage, 126 tables de chevets, 126 potences, 49 fauteuils roulants, des lots des médicaments et des produits désinfectants. Les points d’entrée dans le pays ont également pu bénéficier d’un renforcement des capacités. En outre, plus de 5.000 agents de santé ont été formés sur la prise en charge des cas de COVID-19 et la prévention et contrôle des infections, et des équipes d’intervention rapide ont été constituées et formées dans toutes les 22 régions.

En particulier, le PNUD a adapté ses interventions aux besoins prioritaires du pays pour mieux contribuer à cette riposte tant dans le domaine de la gouvernance de la crise sanitaire, en matière de protection sociale mais également dans le secteur de la santé. Le PNUD a également mené les opérations d’acquisition des matériels de protection médicale et de différents équipements pour la riposte à la COVID-19 pour différentes institutions dont l’OMS/Ministère de la Santé, UNFPA et la BOA.

Avec les éléments remis aujourd’hui, les dotations du PNUD pour contribuer à la protection du personnel soignant en première ligne des risques de contamination et aux prises en charge concernent en tout de 400 000 masques, 10 000 blouses, 2600 lunettes de protection, une cinquantaine de concentrateurs d’oxygène, une vingtaine de ventilateurs pour les soins intensifs, 198 Kit Expert Xpress, de 25000 tests de COVID-19.

« Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre étroite collaboration avec Madagascar, afin d’en faire un pays sûr.* » soutient la Représentante Résidente de l’OMS à Madagascar, Pr Charlotte Faty NDIAYE, au nom des donateurs de ce jour.*