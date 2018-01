Point de Situation n°3 – Dimanche 07 janvier 2018 à 20H00

SITUATION GLOBALE

BULLETIN CYCLONIQUE SPECIAL DU 07 JANVIER 2018 A 16 HEURES LOCALES

La Tempête AVA est localisée à 170 Km au Sud-Est de Farafangana. Le vent moyen reste à 65 Km/h avec des rafales de 90 Km/h. Elle va continuer son trajet suivant un Cap Sud à un rythme moyen de 15 Km/h. Le danger semble écarté pour Madagascar. Toutefois, des vigilances doivent toujours être de mise face aux montées des eaux et le risque secondaire de glissement de terre.

Les alertes sont modifiées comme suit : Alerte bleue (Vigilance post-cyclone): Marolambo, Mahanoro,

Fandriana, Ambositra,Manandriana, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Asimo Atsinanana ary Anosy; Alertes levées pour tous les autres districts.

La sortie en mer reste déconseillée pour toutes les côtes Est et Nord-Ouest du pays.

L’intensité de la pluie a diminué pour la journée du 07 janvier 2018. Cependant, des souffles de vents assez forts ont été ressentis par la population des différentes régions depuis la nuit et dans la journée du 7 janvier 2018

SITUATION HYDROLOGIQUE POUR LES REGIONS ATSIMO ATSINANANA ET VATOVAVY FITOVINANY EN DATE DU 07 JANVIER 2018 A 09h00

Région Sud Est :

Pour le cas du fleuve Manapatrana à Farafangana une augmentation progressive du niveau d'eau sera maerquée dans les prochaines 24h. On a observé le niveau d’eau de 6 m, enregistré à 9h dans la station Mahafasa le 07 janvier 2018. L’avis d’alerte rouge pour les riverains du fleuve Manapatranareste toujours en vigueur.

Région Vatovavy Fitvinany : niveau d’eau enregistré le 07 janvier à 9h est5,314 m dans la station hydrologique de Tsaravary pour Mananjary et plus de 8m le niveau d’eau dans la station hydrologique d’Andemaka du Matitànana). L’avis d’alerte rouge pour les riverains des deux fleuves (Mananjary et Matitanana)reste toujours en vigueur.

BULLETIN D’ANNONCE DES CRUES DANS LA PLAINE D’ANTANANARIVO, 07 JANVIER 2018 à 12 HEURES LOCALES

Suivant le Bulletin d’annonce des crues dans la plaine d’Antananarivon° 16, ce dimanche 07 janvier 2018à 12 h, dans la plaine d’Antananarivo traversée par la rivière Sisaony, Ikopa, Mamba, l’alerte rouge indiquant l’imminence du danger est toujours maintenue pour les zones bordant la Sisaony. Pour l’Ikopa, l’alerte rouge pourrait être atteinteau niveau d’Anosizato

BILAN PROVISOIRE

Actuellement, le bilan provisoire fait état de :  6 déces

 2 portées disparues

 3 blessés

 13 523 personnes déplacées

 Plus de 63 000 sinistrés

 16 009 élèves privés de cours

La population est toujours appelée à maintenir sa vigilance face à la montée des eaux et aux risques de glissement de terrain qui peuvent survenir à tout moment.