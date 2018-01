Point de Situation n°1 de AVA, 6 janiver 2018

RESUME EXECUTIF

A 16h00, AVA était dans le district de Mananjary. Le système est maintenant affaibli. En tant que depression tropciale, il apportait des vents moyens de 55km/h avec des rafales de 80km/h.

Après avoir attéri à Ambalamanasa, District de Toamasina II, hier à 13h00, et après un périple de plus de 24heures entre les districts de Toamasina I et Nosy Varika, en passant par Toamasina II, Brickaville, Vatomandry et Mahanoro. Sa sortie est prévue dans la soirée. En mer, le système reprendra force au large de Vangaindrano. Aussi, dans les jours à venir, le système influencera toujours le temps dans le Sud Est.

Par ailleurs, il faut noter que du Nord Ouest au Sud Est, le pays est fortement arrosé. Des dégâts matériels et des inondations sont recensés dans le Nord Ouest et pour le Sud Est, les rivières de Manampatrana, Matitanana, Mananjary sont en crues et leurs niveaux commencent à menacer les riverains. A 12h00, les cotes d’alerte sont comme suivantes :

Fleuve Manapatrana à Farafangana :

A l’échelle de Manambotra, le niveau de Manapatrana est de 1,516 m. Le niveau a monté de 0,193 m. En 12 heures et continuera à monter durant les prochaines 24 heures. La cote d’alerte de menace de danger à cette station est de 1,5 m. Le seuil d’alerte a été atteint (Alerte jaune)

A l’échelle de Mahafasa, le niveau de Manapatrana est de 4,90 m. Le niveau a monté de 2,65 m en 12 heures et continuera à monter durant les prochaines 24 heures. La cote d’alerte de menace de danger à cette station est de 4,50 m.

Fleuve Mananjary à Mananjary:

A l’échelle de Tsaravary, le niveau de Mananjary est de 3,594 m. Le niveau a monté de 2,059 m en 12 heures et continuera à monter durant les prochaines 24 heures.La cote d’alerte de menace de danger à cette station est de 3,00 m. Le seuil d’alerte a été dépassé (Alerte jaune)

Rivière Matitanana à Vohipeno:

A l’échelle d’Andemaka, le niveau de Matitanana est de 8m. Le niveau a monté de 5,1 m en 24 heures.La cote d’alerte de menace de danger à cette station est de 3,00 m. Le seuil d’alerte a été dépassé (Alerte jaune)

Pour la ville d’Antananarivo et ses environs, le danger est bien réel avec les pluies incéssantes. Le niveau d’alerte jaune est atteint depuis 2 jours. Depuis 15h00, les zones bordant Sisaony sont en ALERTE ROUGE/danger imminent.

Actuellement, le bilan provisoire fait état de :

1 déces

3 portées disparues

10 465 personnes déplacées

Plus de 12 000 sinistrés Sur la base des informations disponibles, Brickaville, Toamasina II, et Mananjary sont les plus affectés par le passage d’AVA. La ville de Brickaville est sous l’eau. Les dégâts liés aux vents ont affectés les habitats des plus vulnérables et les infrastructures publiques (poteaux de la Jirama, Infrastructure scolaire et sanitaire, …) au niveau de la Ville de Toamasina. Les infrastructures de télécommunications aussi ont été affectées. La coupure de route est fréquente sur la RN2 et la RN25.

La population est toujours appelée à maintenir sa vigilance face à la montée des eaux et aux risques de glissement de terrain qui peuvent survenir à tout moment.