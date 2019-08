PAM Madagascar - Termes de Référence de l’évaluation Contribution de Cantines Scolaires aux Résultats de l’Education dans le Sud de Madagascar (2014 à 2018) : Une approche à Méthodes Mixtes

Ces TDR ont été préparés par le bureau pays du PAM et le bureau régional sur la base d'un examen initial de documents et de consultations avec les parties prenantes, à l'aide d'un modèle standard. L’objectif du TDR est double. Premièrement, il fournit les objectifs généraux et les paramètres de conception de l'évaluation, fournissant ainsi des informations clés à l'équipe d'évaluation pour les guider tout au long du processus d’évaluation ; et deuxièmement, il fournit aux parties prenantes des informations essentielles sur l’évaluation et les arrangements institutionnels par lesquels elles seront impliquées au cours du processus.