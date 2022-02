Menace sur les habitants et les moyens de subsistance alors que le cyclone Batsirai se rue vers Madagascar

JOHANNESBURG – Des vies, des moyens de subsistance et des récoltes sont menacés alors que le cyclone tropical Batsirai est sur le point de frapper Madagascar, déjà sous le choc de l'impact de la tempête Ana qui a frappé fin janvier, averti aujourd'hui le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le cyclone devrait également apporter de fortes pluies au Mozambique. "Les cyclones fréquents pendant la saison agricole entraînent des pertes de récolte, des prix alimentaires élevés et une insécurité alimentaire accrue", a déclaré la directrice régionale adjointe du PAM, Margaret Malu. "Les peuples d'Afrique australe sont en première ligne des extrêmes climatiques depuis de nombreuses années maintenant, et chaque tempête qui passe les fait reculer, balayant les progrès réalisés."

Deux semaines après que la tempête Ana ait traversé Madagascar, le Mozambique et le Malawi, provoquant de graves inondations, la destruction de maisons et d'infrastructures publiques et le déplacement de communautés, le PAM se prépare à l'arrivée imminente du cyclone Batsirai, qui devrait frapper la côte est de Madagascar au cours du week-end.

"Le PAM est sur le terrain et nous sommes prêts à apporter un soutien logistique aux gouvernements et aux ONG partenaires pour aider les secours, et fournir des drones et des bateaux en cas d'inondation. Nous avons également prépositionné de la nourriture pour pouvoir fournir rapidement une aide alimentaire d'urgence."

En réponse à la tempête Ana, le PAM, en étroite collaboration avec les gouvernements, a fourni un soutien logistique aux efforts de recherche et de sauvetage, mené des évaluations des besoins et organisé des distributions alimentaires. Le PAM poursuit ses distributions de vivres prévues pour la période de soudure, ses programmes de subsistance et ses activités d'alimentation scolaire, dans la mesure du possible.

Le cyclone Batsirai a le potentiel de faire dérailler les efforts de secours en cours à la suite de la tempête Ana qui a frappé non seulement Madagascar mais aussi le Mozambique et le Malawi, où l'impact du cyclone Idai en 2019 est encore frais dans l'esprit des communautés vulnérables qui luttent pour reconstruire leurs vies.

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones sont devenus plus fréquents et plus intenses en Afrique australe, provoquant la faim et érodant le développement, parfois en quelques heures. La saison cyclonique en cours (d'octobre 2021 à mai 2022) devrait voir huit à douze systèmes tropicaux.

Les programmes de résilience du PAM, tels que la construction de barrages et de systèmes d'irrigation, les méthodes agricoles résistantes à la sécheresse et la réhabilitation des forêts, soutiennent la sécurité alimentaire à long terme et aident les communautés à mieux faire face aux chocs futurs.

