Madagascar Sécurité Alimentaire Nutrition et Alerte Précoce | Bulletin conjoint publié au mois d’octobre 2022

Points saillants Grand Sud et Grand Sud-Est

479 044 cas de malnutrition aiguë globale (sévère et modérée) sont attendus pour la période de mai 2022 à avril 2023, dont 91 990 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 387 058 cas dans les régions Grand-Sud et Grand Sud-Est selon la classification intégrée des phases de sécurité alimentaire (IPC) pour la malnutrition aiguë (AMN).

2.1 millions de personnes sont en insécurité alimentaire (1.94 millions soit 37% des régions Grand Sud et Sud-Est et 191 000 soit 26% des districts intérieurs des régions Sud-Est). De décembre 2022 à mars 2023, 2.2 millions de personnes seront en phase IPC 3 et 4 ayant besoin d’une action urgente.

Un déficit entre 20% et 60% du cumul de précipitation les derniers mois est observée par rapport à la moyenne des années dans la majeure partie de l’île. En début de saison (octobre-novembre), les précipitations seront légèrement inférieures aux normales saisonnières dans la plupart des régions de Madagascar, voire très inférieures aux normales saisonnières dans les régions du Nord et de l'Est de l'île. Un risque de pénurie d'eau, de baisse de la production agricole, de prolifération des ravageurs, de dégradation des pâturages, d'inflation est prévisible entraînant une détérioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des conditions WASH. la saison cyclonique 2022/2023 serait proche ou inférieure à la moyenne climatologique.

La Croissance économique est presque interrompue (2,6% au lieu de 5,4% prévue initialement) en 2022 par une troisième vague de la pandémie, suivie d'une série d'événements climatiques graves et des effets négatifs de la guerre en Ukraine. La dépréciation de l’Ariary face à L’euro et le dollar continue. Les prix des denrées alimentaire et carburants sont en hausse avec un taux de glissement annuelle de 10% au niveau nationale. Comparée à la moyenne des trois dernières années, certaines denrées dans les régions du Grand Sud affichent une forte hausse à savoir l’huile importée (+30%), le maïs (+22%), et le niébé (+15%).