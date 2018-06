Madagascar, pays libre de la poliomyélite

Ecrit le mercredi 27 juin 2018 par M Vola Sdri

Le Palais d’Iavoloha a accueilli ce 24 juin la cérémonie officielle de célébration de la certification « Polio Free », un évènement honoré par le Président de la République Hery Rajaonarimampianina.

Cette certification a été obtenue grâce aux efforts conjugués du Ministère de la Santé Publique et de ses partenaires techniques et financiers, des autres Départements Ministériels, des Agents Communautaires et de l’engagement fort du chef de l’Etat.

Rappelons que depuis l’apparition des onze cas de poliovirus dans le pays, 13 campagnes de vaccination ont été menées dans les quatre coins de l’île. Depuis la dernière campagne d’Avril 2018, il n’y a plus eu de cas de poliomyélite. Néanmoins la surveillance des cas de paralysie flasque et les vaccinations de routine continuent.

Madagascar a obtenu "la certification polio free" lors de la réunion de la Commission Régionale de Certification pour la Région Afrique qui s’est tenue à Abuja du 18 au 23 juin 2018.

Les représentants des partenaires : OMS, UNICEF, USAID, GAVI, le Staff du Ministère de la Santé Publique, les Directeurs Centraux, les représentants des Ordres des Médecins,des Pharmaciens, des Dentistes, des Infirmiers, des Sages-femmes, ont accompagné le Ministre de la Santé Publique Pr Yoel Rantomalala lors de cette cérémonie solennelle.