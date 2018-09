Madagascar: Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Évaluation n°5 Grand Sud de Madagascar Région Androy (Août 2018)

Matrice de suivi des déplacements

L'OIM Madagascar met en œuvre son programme de Matrice de suivi des déplacements (DTM - Displacement Tracking Matrix ou DTM en anglais) afin de mieux comprendre les déplacements des populations engendrés par la sécheresse et fournir des informations essentielles aux acteurs gouvernementaux et humanitaires sur le sujet. Ce programme a été adapté au contexte du Sud de Madagascar et les outils utilisés lors de l’élaboration des évaluations sur le terrain ont été réalisées en collaboration avec les partenaires humanitaires.

Suite aux quatre évaluations effectuées dans 30 communes de la région Androy en juillet, octobre, novembre 2017, et Août 2018, une 5 e évaluation a eu lieu en août 2018 dans 60 fokontany des 10 communes suivantes : Anjeky-ankilikira, Ambonaivo, Marovato-Befeno, Ampamata, Imanombo (Ambovombe), Ankilivalo (Tsihombe), Beraketa, Vohimanga, Tanandava, Tsikolaky (Bekily).

Les détails de cette 5 e évaluation sont relatés dans le présent rapport.

Les faits saillants

• En 2018, des déplacements importants ont été constatés à partir du 2 nd trimestre. Alors que ces derniers commencent généralement à partir du mois de juillet. Cette situation est due au manque de pluie pendant la campagne agricole de décembre 2017 à mai 2018.

• 986 personnes déplacées ont été identifiées entre janvier et août 2018. Ce nombre est quasiment équivalent à celui du nombre de personnes déplacées entre 2009 et 2012 et supérieur au nombre total de déplacés en 2017. Il représente deux tiers des déplacements pour la période allant de 2013 à 2015 (1,285 PDIs).

• Le nombre total de personnes déplacées qui ont quitté les dix communes cibles depuis 2009 s’élève approximativement à 5,699 dont 2,439 (42%) à cause de la sècheresse, 635 (11%) pour une raison économique et 524 (9%) en raison de l’insécurité.