Madagascar: Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Évaluation n°4 Grand Sud de Madagascar Région Androy (Avril 2018)

Matrice de suivi des déplacements

L'OIM Madagascar met en œuvre son programme de Matrice de suivi des déplacements (DTM - Displacement Tracking Matrix ou DTM en anglais) afin de mieux comprendre les déplacements des populations engendrés par la sécheresse et fournir des informations essentielles aux acteurs gouvernementaux et humanitaires sur le sujet. Ce programme a été adapté au contexte du Sud de Madagascar et les outils utilisés lors de l’élaboration des évaluations sur le terrain en collaboration avec les partenaires humanitaires.

Suite aux trois premières évaluations effectuées dans 20 communes de la région d'Androy en juillet, octobre et novembre 2017, une 4e évaluation a eu lieu dans les communes de : Andalatanosy, Antanimora (Ambovombe), Imongy, Behazomanga, Nikoly (Tsihombe), Ambatotsivala,

Mahegne (Beloha), Antsakoamaro, Tsirandrany (Bekily). Les détails de cette 4e évaluation sont relatés dans le présent rapport.

Les faits saillants