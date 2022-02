Madagascar : l'UE apporte une aide aux victimes des effets dévastateurs du cyclone Batsirai

La Commission européenne fournit une aide d'urgence à la population malgache après que le puissant cyclone Batsirai a balayé la côte est de l'île, le 5 février 2022.

Une première équipe, composée de cinq experts de la protection civile venant de France, de Finlande et de Suède, ainsi que d'un officier de liaison de la Commission, se rassemble actuellement en vue de se rendre dans les zones touchées dans le courant de la semaine. Formés à la coordination des urgences, les membres de l'équipe apporteront leur solide savoir-faire, notamment en matière de logistique humanitaire, d'eau, d'assainissement et de soins de santé. L'équipe de l'UE évaluera l'ampleur et la gravité des besoins immédiats et des principaux défis opérationnels en vue d'orienter la réaction d'urgence de l'UE. Compte tenu du peu d'options de voyages disponibles sur les lignes aériennes commerciales, l'UE garantira l'arrivée de l'équipe dans les délais impartis au moyen d'un vol organisé au titre du pont aérien humanitaire de l'UE. Le premier vol devrait arriver à Madagascar le 9 février 2022. Un coordinateur de la réaction rapide au niveau régional a également été déployé à Madagascar afin d'apporter son aide à l'évaluation des besoins et défis immédiats.

En outre, la France et l'Allemagne ont offert une aide d'urgence par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE, faisant suite à un appel à l'aide lancé par les autorités malgaches. Cette aide se présentera sous la forme de deux modules de purification de l'eau, conformément à la demande d'aide formulée par les autorités malgaches. Le satellite Copernicus, spécialisé dans la cartographie des situations d'urgence, soutient les secours sur le terrain à l'aide d'images spatiales détaillées révélant l'ampleur des dommages dans les régions touchées.

« L'UE agit rapidement en vue de garantir l'arrivée dans les meilleurs délais de son personnel humanitaire et d'une aide technique essentielle après que le cyclone Batsirai a causé la perte déplorable de vies humaines et occasionné des préjudices à la population de Madagascar. Je suis profondément reconnaissant à tous les États membres de l'UE qui ont offert leur soutien. Nos pensées vont à toutes les victimes et aux braves premiers secouristes sur place, qui mettent leur vie en péril pour venir en aide à ceux dans le besoin. Nous sommes prêts à apporter une assistance supplémentaire », a déclaré M. Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises.

Contexte

Ce cyclone a été accompagné de précipitations torrentielles, de fortes rafales de vent, de glissements de terrain et d'ondes de tempête dans les zones situées sur son passage dans l'île de l'océan Indien, causant des dommages aux infrastructures et des pertes de cultures, tandis que des inondations soudaines ont rendu nécessaire l'évacuation des habitants. Selon des rapports, le cyclone Batsirai aurait coûté la vie à 10 personnes et touché quelque 250 000 habitants; il devrait avoir d'importantes répercussions humanitaires sur les populations vulnérables. Au moment où le cyclone Batsirai s'abattait sur la grande île de l'océan Indien, samedi soir, la population pansait encore ses plaies consécutives au passage meurtrier de la tempête tropicale Ana, fin janvier.

La Commission européenne joue un rôle de premier plan dans la coordination de la réponse mondiale à cette catastrophe, contribuant au bas mot à 75 % des coûts de transport et/ou des coûts opérationnels des déploiements. Lorsqu'une situation d'urgence dépasse par son ampleur les capacités de réaction d'un pays, celui-ci peut demander de l'aide par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE. Par l'intermédiaire du service européen chargé de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire (ECHO), l'Union européenne aide chaque année des millions de victimes de conflits et de catastrophes.

Pour en savoir plus

Fiche d'information sur Madagascar

Fiche d'information sur le mécanisme de protection civile de l'UE

Fiche d'information sur le pont aérien humanitaire de l'UE

Contacts presse

Balazs UJVARI

Téléphone +32 2 295 45 78

Adresse électronique balazs.ujvari@ec.europa.eu

Daniel PUGLISI

Téléphone +32 2 296 91 40

Adresse électronique daniel.puglisi@ec.europa.eu

IP/22/848