Madagascar : le PAM apporte une assistance immédiate au lendemain du cyclone Batsirai

6 Février 2022, Simona Beltrami

Quelques heures après que le cyclone Batsirai ait dévasté l'est de Madagascar, le Programme alimentaire mondial (PAM) est sur le front pour apporter une assistance d'urgence.

Le personnel du PAM sur le terrain rapporte que la ville côtière de Mananjary a été complètement dévastée. Les maisons ont été littéralement emportées par les vents violents et l'accès n'est plus possible que par voie aérienne. Manakara, à une centaine de kilomètres au sud, est également inaccessible par la route.

"Tout tremblait. J'avais l'impression que des griffes tiraient le toit. J'ai entendu des tôles arrachées des toits de maisons voisines se heurter à ma porte", a déclaré Martina Azzalea, Chef du Bureau du PAM à Manakara dans un message vocal. "Les lignes électriques ont été coupées et toute la ville était complètement dans le noir."

Quelques heures plus tard, les gens étaient déjà au travail pour reconstruire leur vie. "J'ai été frappé par la résilience et la dignité de ces personnes, qui ont probablement perdu la majeure partie de ce qu'elles avaient et étaient prêtes à recommencer", a déclaré Azzalea.

Les premières évaluations des dégâts font état de 10 personnes décédées et 43 236 personnes déplacées selon le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Il est estimé que 150 000 personnes pourraient être déplacées à cause d’éventuels nouveaux glissements de terrain et de la montée du niveau des rivières et des canaux.

"Les inondations et les intempéries ont non seulement dévasté des habitations et endommagé des biens, mais ont surtout détruit les moyens de subsistance et les sources de revenus des familles touchées", a déclaré Pasqualina Di Sirio, Directrice Pays du PAM à Madagascar. "Les familles affectées, actuellement en situation de dénuement total, verront leurs conditions de vie se détériorer en l'absence d'assistance urgente jusqu'à ce que leur situation revienne à la normale", a-t-elle ajouté.

Pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu dans le cyclone, le PAM, en coordination avec les autorités gouvernementales, a commencé à distribuer des repas chauds à 4 000 personnes évacuées et déplacées dans des sites d’hébergement temporaire. Avant le cyclone, le PAM avait préalablement pré-positionné 50 tonnes de stock de nourriture, la moitié à Manakara et la moitié à Tamatave, les deux principales villes de la côte est et sud-est, pour pouvoir assister rapidement 10 000 personnes (2 000 ménages) pour dix jours.

Dans les prochains jours, le PAM prévoit de mettre en place des distributions de vivres et, dans les localités où les conditions le permettent, des transferts monétaires.

