Madagascar : le cyclone Batsirai fait au moins 10 morts, des milliers de déplacés

Le cyclone tropical Batsirai a fait des ravages à Madagascar au cours du week-end. C’est la deuxième tempête meurtrière à frapper la nation insulaire africaine depuis le début de l'année.

Batsirai a touché terre samedi soir, heure locale, avec des vents allant jusqu'à 165 kilomètres par heure et des rafales pouvant atteindre 230 km/h. Les régions les plus touchées sont celles de Nosy Varika, Mananjary et Manakara, selon les premiers rapports.

Avec plus de 43.000 nouveaux déplacés sur environ 180 sites et au moins 211 écoles touchées, les équipes de l'ONU travaillent avec les autorités malgaches pour fournir des secours d'urgence et un soutien, indique le rapport de situation préliminaire publié lundi par le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Le nombre de personnes touchées devrait augmenter dans les jours à venir, à mesure que davantage d'informations seront disponibles, y compris pour les zones difficiles d'accès qui n'ont pas encore déposé de rapports préliminaires sur les dégâts et les pertes en vies humaines subis.

Le gouvernement estime que jusqu'à 600.000 personnes pourraient avoir été affectées par Batsirai dans l'ensemble, et que le nombre de personnes déplacées pourrait atteindre 150.000.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) indique qu'environ 1,64 million de personnes sont en situation de crise ou pire, en matière d'insécurité alimentaire.

Des dégâts considérables

Les vents et les pluies du cyclone tropical Batsirai ont causé des dégâts considérables aux routes et aux liaisons de transport, rendant inaccessibles certaines des zones les plus durement touchées. Au moins 19 routes et 17 ponts ont été coupés.

« La dévastation provoquée par Batsirai a aggravé les souffrances causées par le passage de la tempête tropicale Ana et d'une zone de convergence intertropicale à Madagascar il y a moins de deux semaines », a noté OCHA.

La tempête tropicale Ana a fait 55 morts et touché 132.000 personnes, dont 15.152 personnes toujours déplacées, dont 14.938 réfugiées temporairement dans 68 centres de la région d'Analamanga. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence le 27 janvier.

Le cyclone est maintenant entré dans le canal du Mozambique, où il se déplace vers le sud et s'éloigne de la terre. Il a perdu une grande partie de sa force et a été classé comme dépression post-tropicale ex-Batsirai lundi à 16 heures, heure locale, a indiqué OCHA.

Le gouvernement a activé les efforts de recherche et de sauvetage dimanche, y compris une opération de sauvetage par hélicoptère dans certaines régions.

L'ONU évalue les besoins

Les évaluations de l'ONU ont commencé lundi, avec la conduite d'une première évaluation aérienne par le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS). Cela sera complété par des évaluations multisectorielles des besoins par des équipes sur le terrain dans les prochains jours, qui fourniront un aperçu plus complet de la situation et contribueront à éclairer les priorités de réponse dans les jours à venir.

Le gouvernement fournit des transferts monétaires aux ménages vulnérables touchés par le cyclone, tandis que les partenaires humanitaires ont déployé des équipes de renfort et intensifient leurs réponses, a déclaré OCHA.

Le PAM a commencé à distribuer des repas chauds à 4.000 personnes évacuées et déplacées dans des abris, en coordination avec les autorités nationales.

Pasqualina DiSirio, Directrice pays du PAM Madagascar, a déclaré qu'environ 150.000 personnes avaient été touchées jusqu'à présent, « mais ces chiffres peuvent facilement augmenter ».

« Nous avons en ce moment, encore des eaux qui augmentent dans les canaux, dans les rivières, et les gens sont toujours en danger. Nous savons avec certitude que les rizières, que les cultures de riz seront endommagées. C'est la principale culture des Malgaches et ils vont êtret gravement affectés en matière de sécurité alimentaire au cours des trois à six prochains mois si nous ne faisons rien immédiatement et si nous ne les aidons pas à se rétablir », a-t-elle ajouté.

Effort de protection

Les partenaires de la protection, y compris l'UNICEF et son homologue gouvernemental, fournissent des kits pour créer des espaces adaptés aux enfants dans les régions d'Analamanga, d'Anosy et d'Analanjirofo, ainsi que la formation des travailleurs sociaux sur la violence basée sur le genre et la prévention de l'exploitation et des abus sexuels dans d'autres zones touchés.

L'agence des Nations Unies pour le genre et la santé sexuelle, UNFPA, et ses partenaires - dont le ministère de la Santé - fournissent des premiers secours psychologiques à Manakara, Fianarantsoa, Vangaindrano, Mahabako et Taolagnaro (Fort-Dauphin), distribuant des kits de dignité pour les femmes et les filles survivantes de violence basée sur le genre dans les régions de Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, et fournissant une prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles.