Madagascar : La Banque mondiale s'engage à renforcer le plan de redressement post-cyclonique, la riposte à la pandémie et les secteurs de l’énergie et des transports

WASHINGTON, 18 avril 2022 — Le Gouvernement malgache et la Banque mondiale ont signé aujourd’hui deux projets récemment approuvés pour Madagascar, à hauteur de 534,9 millions de dollars. La signature a été précédée d’une rencontre avec le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, au cours de laquelle les questions de développement ont été abordées, notamment un meilleur accès à l'énergie et un soutien au plan de redressement post-cyclonique du gouvernement auquel la Banque mondiale contribuera à hauteur de 415 millions de dollars.

Le projet Connecter Madagascar pour une Croissance Inclusive et le projet Préparation aux pandémies et de prestation des services de santé essentiels sont deux éléments clés qui permettront de créer de nouvelles opportunités pour la population de Madagascar et de renforcer sa résilience face aux chocs futurs. La cérémonie de signature a été présidée par le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, Hafez Ghanem.

« La signature de ces deux projets confirme non seulement le dynamisme de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, mais témoigne surtout de l’engagement et l’implication de la Banque à accompagner le développement de notre pays », a déclaré le Président Andry Rajoelina.

Le projet Connecter Madagascar pour une Croissance Inclusive (400 millions de dollars) vise à améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales dans certaines zones rurales de Madagascar, notamment dans le Sud. Le projet financera la réhabilitation et le revêtement d'un tronçon de 100 km de la RN31 entre Mangoaka et Bealalana et de 400 km de la RN10. Le projet soutiendra également l'entretien d'environ 500 km de routes locales à proximité de la RN10 et de la RN31 pour atteindre les communautés rurales adjacentes. La réhabilitation de la RN10 et des routes locales associées permettra un accès fiable tout au long de l'année à la partie sud du pays qui est la plus touchée par l'insécurité alimentaire, tandis que la réhabilitation de la RN31 et des routes locales associées permettra de désenclaver une région agricole clé dans le nord-ouest du pays. Il s'agit du troisième projet préparé au cours des deux dernières années pour soutenir un développement holistique du secteur des transports dans le pays. Avec l'ajout de ce nouveau projet, le programme d’investissement de la Banque mondiale pour les routes et le transport à Madagascar s'élève maintenant à 740 millions de dollars.

Le projet de préparation aux pandémies et de prestation des services de santé essentiels (134,9 millions de dollars), appuyé par l'Association Internationale de développement (IDA) et le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF), aidera Madagascar à renforcer sa préparation aux pandémies et à améliorer la prestation et la qualité des services de santé essentiels. Pour atteindre ses objectifs, le projet facilitera l'adoption de l'approche « Une seule santé » qui engage d'autres secteurs et institutions clés (éducation, décentralisation, service public) pour aider à mettre en œuvre les réformes du financement de la santé et des ressources humaines.

« L’économie et la population de Madagascar ont subi de plein fouet l'impact de la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale a toujours été aux côtés du Gouvernement et de la population malgaches pour soutenir les efforts du pays à faire face et à se redresser de cette pandémie. Elle s'engage aussi à accompagner le pays pour renforcer son système de santé face aux futures pandémies », a déclaré Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe. « La Banque mondiale est également fermement engagée à soutenir Madagascar dans l'amélioration de son secteur des transports et de la connectivité, car nous sommes convaincus qu'une meilleure connectivité des transports est la clé du développement économique et social de Madagascar. »

