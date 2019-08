Madagascar: Humanitarian Snapshot - Juillet 2019

INFORMATIONS CLES

730 500 PERSONNES EN INSECURITE ALIMENTAIRE

188 550 ENFANTS SEVEREMENT MALNUTRIS

151 580 CAS DE ROUGEOLE

APERCU GENERAL

La sécurité alimentaire s'est améliorée dans tout le pays, mais des poches de fragilité subsistent. Environ 730 500 personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire sévère (phases 3 et 4 de l'IPC) entre juin et juillet 2019, dont environ 547 000 dans le Grand Sud (contre 1 261 300 à la même période en 2018, dont 833 600 dans le Grand Sud), selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Les districts de Beloha et d'Ampanihy, qui faisaient auparavant partie de la phase 4 de l'IPC (urgence), sont passés à la phase 3 de l'IPC (crise), notamment grâce aux dispositifs de réponse humanitaire multisectoriels mis en œuvre dans le cadre de l'appel éclair et à de bonnes précipitations pendant la grande saison. Cependant, malgré l'amélioration de la sécurité alimentaire, les niveaux de malnutrition dans les districts du sud restent préoccupants, notamment en raison de la prévalence élevée de maladies (diarrhée, paludisme, infections respiratoires, etc.), de la persistance de pratiques culinaires pauvres en aliments nutritifs et de la faible couverture vaccinale. Parmi les 188 550 enfants souffrant de malnutrition aiguë à Madagascar, 123 450 se trouvent dans le Grand Sud, dont 17% sont sévèrement malnutris.

La tendance à la baisse des cas de rougeole et des décès se poursuit. Depuis l'apparition de l'épidémie le 3 septembre 2018, 151 581 cas ont été enregistrés dans les 22 régions du pays. Trois campagnes de vaccination ont été menées auprès de plus de 7,2 millions d'enfants dans le pays et 28 districts ont annoncé la fin de l'épidémie. Cependant, la situation reste préoccupante dans trois districts (Amparafaravola,

Taolagnaro et Morafenobe), qui ont signalé deux cas chacun au cours de la dernière semaine de juin.