Madagascar : Guterres réaffirme l’appui de l’ONU au processus électoral

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué la nomination le 7 septembre, de Rivo Rakotovao, Président du Sénat malgache, en tant que Président par intérim de Madagascar.

Vendredi soir, le Président malgache, Hery Rajaonarimampianina, a présenté sa démission dans un message à la nation retransmis à la radio et à la télévision.

Conformément à la constitution du pays et en anticipation de l’élection présidentielle du 7 novembre, la démission de M. Rajaonarimampianina permet à ce dernier de se représenter pour un second mandat. M. Rakotovao assurera les fonctions de chef d’Etat dans l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau président.

« Le Secrétaire général renouvelle l’engagement des Nations Unies à continuer d’appuyer le processus électoral en vue de la tenue d’élections pacifiques, crédibles et inclusives », a dit son porte-parole, dans une déclaration de presse rendue public samedi.

L'ONU, l'UA et la SADC ensemble pour soutenir le dialogue malgache

Le chef de l’ONU s’est félicité de l’étroite collaboration entre les Nations Unies, à travers son Conseiller spécial, Abdoulaye Bathily, et les partenaires internationaux, y compris l’Union africaine (UA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), pour « soutenir le processus de dialogue et de réconciliation mené par les Malgaches ».

Madagascar était confronté depuis plusieurs mois à une crise politique.

M. Bathily s’est rendu sur l’île en mai dernier pour faciliter un dialogue entre les principaux acteurs politiques du pays, notamment le président Rajaonarimampianina et les anciens chefs d’Etat, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. « La mission a soutenu la facilitation d'un processus malgache visant à favoriser le dialogue entre les principales parties prenantes politiques afin de créer un environnement propice et pacifique pour les élections, conformément à la Constitution », avait déclaré le 22 mai M. Bathily dans un entretien à Politically Speaking à l’issue de son déplacement à Madagascar.

Le 11 juin 2018, un nouveau gouvernement d’union nationale a été formé à Madagascar avec Christian Ntsay au poste de Premier ministre conformément à la décision du 25 mai de la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays. Ce nouveau gouvernement est chargé d’organiser l’élection présidentielle du 7 novembre.