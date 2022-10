Madagascar Grand Sud & Grand Sud-Est : Analyse de la malnutrition aiguë de l’IPC mai 2022- avril 2023 (publié le 14 octobre 2022)

VUE D’ENSEMBLE

Sur l’ensemble des zones analysées dans le Grand Sud et le Grand Sud Est, l’estimation montre que près de 479 000 cas de malnutrition aiguë globale (sévère et modérée) sont attendus pour la période de mai 2022 à avril 2023. Parmi ces cas, il est attendu pour le Grand Sud Est près de 123 000 cas de malnutrition aiguë sur la base de la prévalence Poids/Taille issue de l’enquête SMART (Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) du mois de juillet 2022 dont 39 000 cas de malnutrition aiguë sévère ; et près de 355 000 cas de malnutrition aiguë pour le Grand Sud suivant les données du dépistage exhaustif du mois de juillet 2022, avec un facteur d’incidence de 8,5, et 53 000 cas de malnutrition aigüe sévère. Les districts les plus affectés, à l’approche du mois de décembre, seront Nosy Varika et Befotaka pour le Grand Sud Est, Bekily et Ampanihy pour le Grand Sud. La situation risque de se dégrader pendant le pic de soudure qui coïncide également avec le pic de la malnutrition. Ainsi, en plus des districts suscités, les districts suivants seraient en situatione Sérieuse (IPC Phase 3) : Ikongo, Farafangana, Vangaindrano, Betroka, Betioky Atsimo,

Beloha, Tsihombe, Ambovombe et Amboasary Atsimo.