Madagascar Grand Sud-Est (districts intérieurs) : Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de l’IPC, août 2022 - mars 2023 (publié le 8 septembre 2022)

L’impact des cyclones Batsirai et Emnati est également reflété à travers la dégradation de la situation de sécurité alimentaire des districts d’intérieur du Grand Sud-Est

VUE D’ENSEMBLE

Les cyclones Emnati et Batsirai ayant traversé le pays en février n’ont pas épargné les zones qui se trouvaient sur leur zone d’influence comme les Districts intérieurs du Grand Sud Est: Ifanadiana, Ikongo, Vondrozo, Midongy Atsimo et Befotaka. En cette période de post-récolte, août à octobre 2022, près de 26% de la population de ces districts soit 191 000 personnes sont classées en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus). La récolte de grande saison a été assez faible et au bout de deux mois, les ménages avaient rapidement épuisé leurs stocks, les exposant très tôt à la période de soudure dès le début du mois d’août. Environ 14 000 personnes (dont 5% de la population d’Ikongo et 5% de la population de Befotaka) sont actuellement classées en Phase 4 de l’IPC (Urgence). Pour ces deux districts, les facteurs contribuant à cette situation d’exception s’expliquent surtout par la grande vulnérabilité de la population à cause de l’isolement de ces zones, et des effets induits par les inondations et la crise russo-ukrainienne se traduisant par la baisse des récoltes, et la hausse vertigineuse des prix de denrées alimentaires. Des activités de relance agricole sont constatées mais sont malheureusement pénalisées par la faiblesse d’accès aux intrants agricoles.

Pour la première période projetée, allant du mois de novembre 2022 à janvier 2023, une baisse du nombre de populations classées en Phase 3 de l’IPC (Crise) ou plus est en perspective. Cette amélioration concerne l’ensemble des districts analysés sauf dans le District de Befotaka où 5% de population demeurera en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). En effet, durant cette période, une récolte de riz de contre saison, de fruits (banane, letchi) et de légumineuses est attendue. Le salariat agricole offre une opportunité de sources de revenu avec la préparation de la grande saison. Ainsi, le nombre de population en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus) et en besoin d’assistance passera à 138 000 personnes environ. Les Districts Ikongo, Vondrozo et Befotaka resteront classés en Phase 3 de l’IPC. Pour Midongy Atsimo, il basculera en Phase 2 de l’IPC (Stress) grâce à une meilleure récolte de riz dans ce district à la fois zone très productive et aux effets positifs des aides humanitaires réalisées (six communes sur sept) durant la période de juillet à octobre 2022.

Pour la seconde période projetée (février-mars 2023) correspondant au pic de la soudure et coïncidant avec la période cyclonique et les risques d’inondations, la tendance de la première situation projetée est maintenue avec trois districts en Phase 3 (Crise) de l’IPC : Ikongo, Vondrozo et Befotaka et deux Districts en Phase 2 (stress) de l’IPC: Midongy Atsimo et Ifanadiana. Toutefois, la situation connaîtra une dégradation avec 173 000 personnes en Phase 3 de l’IPC (Crise) ou plus, et une hausse de la population en Phase 4 (Urgence) de l’IPC (14 000 personnes) suite au basculement de 5% de population du District d’Ikongo. La récolte de manioc vert et d’arachide ainsi que la saison des fruits devraient atténuer la soudure. Pendant cette seconde période projetée, avec la saison des pluies, la circulation des biens et des personnes serait difficile et les risques de recrudescence des cas de maladies telles que la diarrhée et le paludisme seraient susceptibles de se produire. Cependant, ces districts d’intérieur ont l’habitude de vivre en autarcie ; aussi, ces différents chocs et la crise russo-ukrainienne, impactant surtout sur l’accessibilité alimentaire et le prix de carburant n’affectent que très légèrement la sécurité alimentaire des ménages.