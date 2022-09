Madagascar: Évaluation des dommages et des pertes causés par les cyclones Batsirai et Emnatisur le secteur agricole dans le Grand Sud-Est de Madagascar (Juin 2022)

Résultats clés

Le passage des deux cyclones au mois de février 2022 a eu un impact significatif sur toutes les spéculations de la zone et sur l’économie agricole globale en raison des inondations, qui ont touché les parcelles de riz, manioc et de maraîchage, et des vents violents qui ont causé des dégâts aux cultures pluviales et aux cultures pérennes.

Les pertes de production pour les cultures vivrières sont estimées à 61 millions de dollars américains (USD), avec plus de 60 pour cent des surfaces touchées par le passage des deux cyclones.

Les cultures de riz et de manioc représentent 90 pour cent de ces pertes estimées. Même si certains ménages ont relancé la production de riz, le retard sur le calendrier saisonnier entraînera une baisse des rendements, une augmentation de la durée de la période de soudure (janvier-mars) et un démarrage précoce de la suivante qui débutera en août. Les ménages possédant de petites surfaces et peu de capital à mobiliser (volaille principalement) dépendront directement du marché et des revenus issus du travail agricole pour accéder à l’alimentation.

Les pertes de production pour l’agriculture de rente sont estimées à 78 millions d’USD. Les bananes (Fitovinavy et Vatovavy), le café et le girofle représentent plus de 85 pour cent des pertes du secteur. La diminution de la production aura des conséquences sur l’offre de travail journalier dont dépend une partie des ménages pauvres et très pauvres pour accéder aux revenus. Les effets dans le temps sur les bananiers, girofliers et litchis sont à réévaluer afin d’apprécier au mieux les conséquences des cyclones sur l’économie agricole dans les prochaines années.

Dans le secteur de l’élevage, les pertes de production sont estimées à 1,5 million d’USD, dont un tiers dans le secteur avicole.

Les indicateurs de sécurité alimentaire collectés lors de l’enquête mettent en évidence une situation alarmante, en particulier dans les districts de Nosy Varika, Vohipeno et Manakara Atsimo.

La majorité des ménages ont recours à des stratégies d’adaptation qui auront des conséquences sur leur sécurité alimentaire à moyen terme.

Les marchés semblent en capacité de répondre à une augmentation de la demande (notamment grâce au riz importé), avec un risque d’inflation maitrisé sur les marchés de district et les marchés intercommunaux au contraire des marchés éloignés et des zones enclavées (Programme alimentaire mondial PAM, 2022). Malgré la disponibilité en riz importé, les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire y auront difficilement accès en raison de leurs moyens financiers limités.