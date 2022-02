Madagascar : Cyclone Batsirai - TSF fournit la première assistance humanitaire en télécoms à Mananjary

Malgré les difficultés pour rejoindre les zones les plus affectées par le Cyclone Batsirai, notre équipe est arrivée jeudi dernier dans la ville de Mananjary, sur la côte Est de la Grande Ile. Ici, neuf habitations sur dix ont été impactées par le passage du cyclone ; l’hôpital n’est pas opérationnel et cinq autres centres de santé sont totalement détruits.

En premier lieu, TSF a contribué à connecter le bureau du Programme alimentaire mondial (PAM), et ainsi faciliter la coordination de leurs opérations. En parallèle, d’autres spécialistes de TSF ont rejoint les équipes des Nations Unies chargées de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC). TSF fournit un soutien télécoms et une connectivité dans leur centre de coordination. Cette connexion est utilisée par plusieurs acteurs humanitaires déployés sur la zone affectée, tels que Médecins sans Frontières (MSF), Médecins du Monde (MDM), UNICEF ou La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Notre équipe a aussi évalué les besoins des personnes déplacées au sein de huit lieux de refuge dans la ville. Près de 3000 victimes du cyclone dont la maison a été détruite ou endommagée, y sont hébergées. Dimanche, notre équipe a initié les premières opérations de téléphonie humanitaire afin de leur permettre de contacter leurs proches.

Batsirai a causé au moins 121 décès à Madagascar et 120 000 personnes ont été sinistrées, dont 30 000 à Mananjary. Certaines zones isolées dans le district montagneux d’Ikongo restent difficilement accessibles à cause de glissements de terrain et de chutes d'arbres sur les pistes.

En coordination avec les autorités locales, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), UNDAC et les autres acteurs humanitaires sur le terrain, TSF continuera dans les prochains jours à assister la coordination humanitaire et les communautés affectées par le cyclone.