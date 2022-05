Madagascar Cash Working group : Rapport Market Functionality Index (MFI) dans les régions du Grand SUD et Grand Sud-Est (Mars 2022)

Résumé

• Les trois quarts ¾ des marchés enquêtés peuvent supporter les transferts monétaires dont certains avec des mesures d’accompagnement généralement localisées dans les marchés régionaux, districaux, communaux ou ceux proches les routes nationales.

• L’instabilité et l'imprévisibilité des prix sont généralisées surtout pour les produits céréaliers de base dans la majorité des régions, exceptés les grands marchés d’approvisionnement. Ceci constitue un risque pour les activités de transferts monétaires.

• Dans les zones accessibles des 11 régions, la disponibilité des denrées et de produits nonalimentaires est satisfaisante, une large gamme de produits couvrant les besoins essentiels est vendue sur la plupart des marchés. Il existe une concurrence adéquate entre les commerçants. Il n'y a pas de problème majeur en termes de sécurité, et les chaînes d'approvisionnement sont relativement résistantes. Par ailleurs, une tendance inverse est observée dans les zones fortement touchées par les cyclones et les zones difficiles d’accès.

• Les services offerts au niveau des points de vente sont aussi encore loin des standards (réception des utilisateurs, diversification et sécurisation des modes de paiement).

• Exceptées les régions d’Antanarivo et d’Antsirabe, les infrastructures sont toujours problématiques dans la quasi-totalité des régions à cause de l’absence ou de la vétusté de certaines installations – surtout sanitaires et les qualités des aliments faibles relatives aux dates de péremptions des aliments manufacturés et le système de réfrigération des aliments frais.