Madagascar Bulletin de suivi des prix - septembre 2022

Points saillants

L’offre des denrées alimentaires est globalement inférieure à la normale mais reste plus problématique pour les marchés enclavés, situés loin des axes routiers principaux. La production de maïs a été réduite à cause des déprédateurs. La récolte de riz, de niébé et de manioc a été affectée par une série de sécheresse depuis 2019. Le stock de manioc restant reste de très mauvaise qualité.

Au cours du mois de septembre, les prix des denrées alimentaires de base sont généralement stables comparés au mois d’août 2022. Par rapport à la moyenne des prix des trois dernières années à la même période, on constate une hausse plus ou moins semblable à l’inflation (+10,2% au mois d’août 2022) pour le riz local (+9%), le riz importé (+8%), le manioc sec (+11%) et le niébé (+15%) tandis que la hausse est plus marquée pour le maïs (+22% à cause des déprédateurs) et l’huile importée (+30% avec la conjoncture internationale).

Le coût moyen du panier alimentaire est de 1837Ar par jour par personne, il varie entre 1604Ar (à Bekorobo) et 2388Ar (à Ikongo). Comparé au mois d’août, le coût du panier alimentaire est stable.

Cependant, en se référant à la même période de l’année passée, le niveau est en hausse de 6%. Cette hausse serait due à la baisse de la disponibilité des denrées. À noter que ce dernier résulte de la faible récolte des trois dernières années de sécheresse et à la hausse des coûts de transport suite à l’augmentation des prix du carburant.

Les prochains mois correspondent à la soudure, la disponibilité des céréales et légumineuses vont continuer de baisser. Les prix auront toujours une tendance à la hausse et probablement plus prononcée à cause de la forte envolée du prix de carburant (+40%). Les ménages très pauvres et pauvres auront surtout besoin d’assistance pour combler les déficits alimentaires et éviter une déperdition de leurs moyens de subsistances.