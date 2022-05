Madagascar Bulletin de suivi des prix - Mas 2022

Points saillants

Le mois de mars correspond à la fin de la soudure. L’offre sur les marchés globalement varie entre inférieure à la normale à normale malgré l’arrivée des premières récoltes par endroit (riz, maïs et voanjo). Toutefois les marchés de Antanimora, Jafaro et Mikaikarivo affichent une pénurie de riz local suite à l’épuisement des stocks paysans.

Le niveau de prix des denrées de base est élevé mais par rapport au mois précédent, il reste stable.

Comparé à l’année dernière à la même période, le prix du riz local est en hausse (13%) tandis que ceux du maïs et du niébé sont en baisse (29%). Ce dernier s’expliquerait surtout par la différence de calendrier entre 2021 avec une mauvaise pluviométrie et 2022 qui affiche une meilleure pluviométrie. L’huile importée enregistre une hausse de 21% à cause des effets cumulés du covid-19 et de la crise Ukraine-Russe.

Le coût moyen du panier alimentaire est de 1794 Ar par jour par personne, il varie entre 1482 Ar (Tameantsoa) et 2070 Ar (Maroalipoty). Comparé au mois de février, il est observé une légère hausse de 5%. Le panier alimentaire coûte plus cher dans les marchés d’Ampanihy et Toliara II (1850 Ar en Moyenne) comparativement aux marchés de Betioky (1730 Ar en Moyenne) et aux marchés d’Amboasary et Ambovombe (1743 Ar en Moyenne) ce qui pourrait s’expliquer par l’effet des assistances et l’arrivée de certaines récoltes par endroit.

A partir d’avril 2022, les marchés devraient être plus approvisionnés suite à l’arrivée des premières récoltes permettant également aux plus pauvres de bénéficier de quelques opportunités de travail. Toutefois, le déficit pluviométrique enregistré dans la région Atsimo Andrefana depuis le début de l’année diminuerait la production attendue ce qui pourrait maintenir le niveau de prix actuel.

Cependant les prochains mois, l’inflation amorcée par la crise du COVID pourrait être accentuée par la crise Ukraine-Russe, ce qui impacterait l’accès des ménages aux denrées alimentaires de base importée comme l’huile, la farine blé, etc. ainsi que le carburant.