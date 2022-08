Madagascar Bulletin de suivi des prix - juillet 2022

Points saillants

La disponibilité des denrées alimentaires est globalement inférieure à la normale. La grande récolte a été affectée par 3 années consécutives de sécheresse. Pour la campagne 2021/2022, la sécheresse est encore plus marquée au niveau de Betioky qui est, pourtant, sensé approvisionner une grande partie des marchés du Sud. Les stocks de nourriture au niveau des marchés commencent alors à s’épuiser.

Cet épuisement est un peu plus précoce que d’habitude.

Au cours du mois de juillet, un des faits les plus marquants est la hausse des prix du carburants (hausse de 44% pour le gazoil et l’essence). Cette hausse a impacté le coût des transports des denrées alimentaires (locales et PPN). En conséquence, les prix au niveau des marchés a également augmenté entre le mois de juin et juillet. L’huile est en hausse de 14% et le maïs de 6%. Comparé au mois de juillet de l’année passée, le niveau des prix enregistre également des hausses: maïs grain (19%), l’huile importée (14%), manioc (12%) et riz local (5%), seul le prix du niébé est en baisse de 9% à cause d’une récolte jugée bonne.

Le coût moyen du panier alimentaire est de 1766Ar par jour par personne, il oscille entre 1593Ar (à Amboasary) et 2103Ar (à Antanimora). Le panier alimentaire coûte généralement moins cher dans les zones de production (Betioky) et dans les zones où se font des distributions alimentaires. Comparé au mois de juin, le coût du panier alimentaire est stable. Cependant, il faut noter que cette stabilité est l’effet combiné de la récolte ameliorant la disponibilité et réduisant le prix des denrées locales avec la hausse des prix du PPN (huile importee et sel) suite à celle des prix du carburant.

Les prochains mois correspondent à la période de pré-soudure, la disponibilité des céréales et légumineuses vont continuer de baisser. La soudure s’annoncerait plus précoce. Les prix auront davantage une tendance à la hausse. Il en serait de même pour les prix des PPN ainsi que des NFI, surtout avec la hausse du prix du carburant.