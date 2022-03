Madagascar Bulletin de suivi des prix - Février 2022

Points saillants

Le mois de février correspond au pic de la soudure. Il se caractérise par un épuisement des stocks de nourriture issue de la dernière campagne, et la succession de plusieurs cyclones et dépressions tropicales dans les régions de l’Est, Sud-Est et Sud engendrant des dégâts multisectoriels et rendant plus difficile le transport des personnes et des marchandises. La disponibilité en denrées alimentaires est inférieure à la normale sur la plupart des marchés.

Le niveau de prix des denrées de base reste élevé mais la variation stable entre janvier et février 2022. Comparé à l’année dernière à la même période, les prix sont en hausses pour l’huile importée (+25%), le riz local (+13%), le riz importé (+12%) et le manioc (+10%). Contrairement autres produits de base, le maïs et le niébé enregistrent une baisse significative avec respectivement (-25% et -18%) à cause de la forte demande de semences suite à l’irrégularité des pluies engendrant plusieurs re-semis l’année passée.

Le panier alimentaire coûte plus cher dans les marchés d’Ampanihy et Toliara II (1786Ar en moyenne) comparativement aux marchés d’Amboasary et Ambovombe (1599Ar en moyenne). L’augmentation du niveau d’assistance (Scaling-up) dans les régions Androy et Anosy joue un effet stabilisateur sur le prix ce qui n’est pas le cas pour la région Atsimo Andrefana où l’assistance est maintenu à un même niveau. Spécifiquement pour les zones littorales, la faible disponibilité de denrées alimentaires et le choix de modalité Cash à Beheloka et Efoetsy ont joué un effet inflationniste impactant ainsi les marchés Itampolo et Androipano qui s’approvisionnent dans ces zones.

En ce début de 2022, l’arrivée des pluies favorisée par le passage des cyclones vont permettre aux ménages de relancer l’agriculture engendrant ainsi des opportunités de travail aux plus pauvres. En outre, les assistances humanitaires continueront de jouer un effet stabilisateur au niveau des prix sur les marchés en diminuant la demande des ménages. Toutefois un suivi régulier des marchés serait nécessaire dans les zones de transfert monétaire enclavées où la disponibilité est faible.