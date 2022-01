Madagascar Bulletin de suivi des prix - Decembre 2021

Points saillants

Le mois de décembre tend vers le pic de la soudure et se caractérise par un épuisement des stocks de nourriture issue de la dernière campagne, par les festivités de la fin d’année et par le début de la saison pluvieuse rendant plus difficile le transport humain et des marchandises. La disponibilité en denrées alimentaires est inférieure à la normale sur les marchés des régions du sud.

Le niveau de prix des denrées de base demeure élevé. Comparativement au mois de novembre, la variation de prix est stable. Cette tendance s’expliquerait surtout par les assistances GFD surtout avec le shift full ration dans plusieurs zones, baissant ainsi la demande des ménages au niveau des marchés. Toutefois, le prix du niébé et du maïs affiche une hausse moyenne respective de 74% et de 10%. Par rapport à l’année dernière à la même période, il est observé une hausse pour presque toutes les denrées de base à savoir le niébé (+62%), le manioc (+34%) et l’huile importée (+27%), riz local (+8%), riz importé (+7%). Cette hausse s’expliquerait principalement par une faible récolte courant la campagne précédente, une hausse des frais de transport, une demande de semence très élevée avec l’arrivée des pluies ainsi que l’effet du COVID (principalement pour les produits importés).

Le coût moyen du panier alimentaire est de 1957 Ar par jour par personne, il varie entre 1587 Ar (Manakara) et 2175 Ar (Itampolo). Etant plus loin que les autres marchés, le niveau du coût du panier alimentaire est nettement plus élevé dans les marchés surveillés à Ambovombe.

Au début de l’année 2022, en dépit du pic de la soudure, une prévision normale de la pluviométrie va permettre aux ménages pauvres d’avoir des opportunités de travail occasionnées par l’agriculture (préparation des terres, semis, plantation etc.) . En outre, les assistances humanitaires continueront de jouer un effet stabilisateur sur le niveau des prix dans les marchés diminuant ainsi la demande des ménages.M