Madagascar Bulletin de suivi des prix - aout 2022

Points saillants

L’offre des denrées alimentaires reste globalement inférieure à la normale. La production de maïs a été touchée par des déprédateurs. La récolte de riz, de niébé et de manioc a été affectée par une série de sécheresse depuis 2019. La disponibilité est plus problématique pour les marchés enclavés, situés loin des axes routiers principaux.

Au cours du mois d’août, les prix des denrées alimentaires de base sont en hausse. Comparativement au mois de juillet, cette hausse concerne principalement le niébé (16%) et l’huile importée (8%). Cependant, en référence aux prix enregistrés l’année passée à la même période, une grande majorité des denrées enregistrent une forte hausse: maïs grain (25%), manioc sec (24%), niébé (8%) et huile importée (20%). Ces niveaux seraient surtout liés à une conjugaison d’une faible disponibilité issue de la dernière récolte, d’un faible pouvoir d’achat de la population locale faisant face à une inflation de plus en plus importante suite à la hausse du prix des carburants.

Le coût moyen du panier alimentaire est de 1827Ar par jour par personne, il varie entre 1560Ar (à Maroalopoty) et 2271Ar (à Midongy Atsimo). Comparé au mois de juillet, le coût du panier alimentaire est stable. Cependant, le niveau est en hausse de 5% comparé à la même période de l’année passée. Cette hausse serait surtout reliée à une baisse de la disponibilité issue d’une faible récolte suite à trois années consecutives de sécheresse et à la hausse des coûts de transport suite à l’augmentation des prix du carburant.

Les prochains mois correspondent à l’entrée de la soudure, l’offre paysanne des céréales et légumineuses vont continuer de baisser. Les prix auront toujours une tendance à la hausse. Coupler à la baisse du pouvoir d’achat, les ménages très pauvres et pauvres auront un accès (financier) contraignante aux marchés. L’assistance alimentaire pourrait contribuer à réduire les déficits alimentaires et éviter une décapitalisation massive de leurs moyens de subsistances.