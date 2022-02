Madagascar : branle-bas de combat du gouvernement et de l’ONU à l’approche du cyclone tropical Emnati

Dix jours après le passage du cyclone tropical Batsirai sur la côte sud-est de Madagascar, c’est la mobilisation générale avant l’arrivée prévue mardi soir d’Emnati, le quatrième cyclone tropical en un mois.

Dans cette course contre la montre, les autorités malgaches et les agences d’aide de l’ONU se mobilisent alors que l’archipel se remet à peine du passage début février de Batsirai, qui a fait au moins 120 morts et affecté quelque 270.000 habitants. « Le gouvernement dirige les opérations de réponse par l’intermédiaire de son agence nationale de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), en étroite collaboration avec les partenaires humanitaires », a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

En préparation de l’arrivée du cyclone tropical Emnati, Antanarivo a placé cinq régions en alerte rouge : Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Fitovinany et Vatovavy. Six équipes gouvernementales ont été prépositionnées le long de la côte sud-est et à Toliary.

De plus, des équipes d’intervention ont été déployées pour soutenir la réponse menée par le gouvernement. Une équipe des Nations Unies de 10 personnes chargée de l’évaluation et de la coordination des catastrophes est arrivée le 9 février avec des experts d’OCHA et des ONG partenaires. Du personnel supplémentaire d’OCHA de la région a été déployé à Madagascar et des capacités supplémentaires ont été mobilisées.

Déjà sur le terrain pour fournir une aide d’urgence après le cyclone Batsirai

Avec d’autres, les équipes de secours malgaches envoient des messages d’alerte précoce par diffusion de SMS. « Nous sommes entrés dans une course contre la montre pour éviter à ceux qui ont fait face à la furie des trois premiers cyclones de subir les conséquences d’Emnati », a indiqué à la presse son porte-parole à Genève, Jens Laerke.

Les partenaires humanitaires qui étaient déjà sur le terrain pour fournir une aide d’urgence après le cyclone Batsirai, se préparent à soutenir la réponse gouvernementale. Des stocks de nourriture et de produits non alimentaires ont été prépositionnés à Mananjary et Manakara.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a également indiqué être en état d’urgence à ce sujet. En prévision du cyclone Emnati, le PAM a encore renforcé la présence de son personnel à Manakara, tout en maintenant des équipes d’intervention à Tamatave et à Mananjary pour poursuivre l’aide aux populations touchées par le cyclone Batsirai.

Le PAM se mobilise pour l’envoi de vivres et de la logistique pour acheminer l’aide

« Nous prions évidemment pour le meilleur, mais nous nous préparons au pire », a affirmé le porte-parole du PAM Tomson Phiri.

Par ailleurs, le PAM a fourni des rations alimentaires de cinq jours à plus de 3.500 personnes qui ont trouvé refuge dans 14 abris de la commune urbaine de Mananjary. Il a stocké près de 148 tonnes de nourriture à Manakara et prévoit de livrer des stocks supplémentaires par la route après le passage d’Emnati.

En plus de l’envoie de l’aide alimentaire et non alimentaire, les partenaires logistiques s’efforcent d’identifier les options permettant d’acheminer l’aide dans les zones qui restent inaccessibles par la route plus de deux semaines après l’arrivée de Batsirai, notamment Ikongo, Nosy-Varika et Farangana. En outre, un hélicoptère Mi-8 exploité par le service aérien humanitaire des Nations Unies est arrivé à Madagascar.

Il sera utilisé pour effectuer une évaluation aérienne des zones touchées. L’hélicoptère peut transporter jusqu’à 20 passagers et 4 tonnes de marchandises dans des zones difficiles d’accès.

**Risques de pluies diluviennes pouvant provoquer inondations et glissements de terrain **

Sur le plan sanitaire, les partenaires de l’ONU apportent un soutien médical dans les zones difficiles d’accès comme Nosy Varika, Ikongo ou Farafangana, où les pharmacies et les centres de santé ont été endommagés. De son côté, l’UNICEF a distribué des kits sanitaires d’urgence, ainsi que des médicaments, des bâches et du matériel supplémentaire pour les centres de santé endommagés par le cyclone.

Selon les dernières prévisions, le cyclone tropical Emnati devrait toucher terre sur la côte est de Madagascar, entre Mananjary et Manakara, ce mardi vers 18 heures GMT. « Emnati est un cyclone de grande taille et dangereux, susceptible de provoquer des dégâts considérables », a souligné Clare Nullis, porte-parole de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Bien que sa trajectoire et son impact potentiel soient encore incertains, Emnati pourrait atteindre le stade de cyclone tropical avant de toucher terre. « Alors qu’on craignait qu’il n’y arrive avec une force 3 ou 4, il a faibli et devrait arriver sur l’île avec une force 2 », a précisé Mme Nullis, relevant que « ces vents pourraient atteindre 150 à 200 km/h ». « Les pluies diluviennes attendues pourraient provoquer inondations et glissements de terrain ».

Il manque 26 millions de dollars pour aider les populations au cours des trois prochains mois

Les communautés qui ont été les plus durement touchées par le cyclone tropical Batsirai risquent d’être à nouveau affectées par Emnati, qui devrait toucher terre entre les villes de Mananjary et Manakara. Selon l’ONU, il manque 26 millions de dollars pour aider ces trois prochains mois ceux qui en ont besoin depuis le passage de Batsirai, et ces besoins « devraient augmenter avec le passage » d’Emnati.

En prévision de ce dernier, le Fonds central de l’ONU pour la réponse aux urgences a également provisionné 2,5 millions de dollars pour augmenter l’aide alimentaire et financière et fournir de l’hébergement d’urgence, des abris et des équipements domestiques et de purification de l’eau, a fait valoir, le porte-parole d’OCHA, Jens Laerke.

Emnati sera le cinquième événement météorologique extrême de cette année, et la quatrième tempête tropicale à toucher terre à Madagascar en un mois. L’ONU estime à 270.000 le nombre de personnes touchées par le cyclone tropical Batsirai.

Quelque 21.000 personnes restent déplacées depuis le passage fin janvier du cyclone Ana, et plus de 20.000 maisons avaient été détruites, inondées ou endommagées lors de cet événement, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.