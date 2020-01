Madagascar: Aperçu de la situation humanitaire - Décembre 2019

APERCU

La sécurité alimentaire s'est améliorée à Madagascar par rapport à l'année dernière, mais des poches de fragilité subsistent, en particulier dans le district d'Ampanihy dans le Grand Sud. On estime que 727 900 personnes seront en situation d'insécurité alimentaire sévère (phases 3 et 4 de l'IPC) de novembre 2019 à mars 2020, dont environ 508 800 dans le Grand Sud (contre 1 279 700 de novembre 2018 à mars 2019, dont 945 900 dans le Grand Sud). De juillet à octobre, la situation s'est améliorée grâce aux plans de réponse humanitaire multisectoriels mis en œuvre par le biais de l'appel éclair (financé à 63%), et de bonnes précipitations pendant la saison agricole de janvier à juin 2019. Cependant, Madagascar est maintenant dans la période de soudure et certaines parties du pays - en particulier dans le Grand Sud - ont reçu des précipitations inférieures à la moyenne en novembre et décembre 2019, ce qui pourrait entraîner une détérioration de la situation.

Le nombre de cas de rougeole et de décès signalés a continué de diminuer. Depuis le début de l'épidémie de rougeole le 3 septembre 2018, 244 631 cas ont été enregistrés dans le pays. Cependant, le nombre de cas signalés a diminué ces derniers mois, avec 280 cas signalés entre septembre et octobre 2019, et seulement 38 cas depuis novembre 2019. Entre-temps, le nombre de cas de peste signalés en 2019 est resté inférieur à la moyenne sur 5 ans. Depuis le 5 août 2019, 88 cas de peste ont été signalés dans 14 districts à majorité bubonique (77 cas). Les acteurs de la santé continuent de renforcer la riposte dans les districts où la peste et la rougeole sont toujours actives.

Le 9 décembre, le cyclone tropical Belna a touché terre dans le district de Soalala, provoquant des pluies torrentielles et des vents. Quatre personnes ont été tuées et 2 655 personnes ont été temporairement déplacées, tandis que 650 maisons et 120 salles de classe ont été endommagées.