Madagascar: Aperçu de la situation humanitaire (mars - avril 2019)

APERCU GENERAL

Le nombre de cas de rougeole montre une tendance à la baisse depuis mi-février 2019. Depuis le début de l'épidémie, le 3 septembre 2018, au moins 139 550 cas et 1 242 décès, principalement des enfants, ont été signalés dans les 22 régions de Madagascar. Le nombre total de cas pourrait encore être plus élevé car les cas au niveau communautaire sont souvent sous-déclarés. Trois campagnes de vaccination de masse ont touché plus de sept millions d'enfants; Les prochains efforts porteront essentiellement sur la routine de vaccination.

Une diminution du nombre de cas de peste a également été signalée en avril 2019, avec seulement 257 cas notifiés et 50 décès, contre une moyenne annuelle de 400 cas à la fin de la saison de la peste.

L’épidémie est sous contrôle. La saison de la peste se termine vers la fin du mois d’avril.

Environ 1,3 million de personnes seraint gravement touchées par l'insécurité alimentaire à Madagascar jusqu'en mars 2019, dont plus de 366 000 en situation d'urgence (phase 4 de l'IPC). 6 870 enfants, sur les 41 772 souffrant de malnutrition, sont atteints de malnutrition aiguë sévère. Dans le Grand Sud, environ 47% des communes (73 sur 154) sont en situation d’«urgence nutritionnelle», et 16% sont en situation d’«alerte nutritionnelle». Grâce à la réponse multisectorielle apportée, la situation nutritionnelle à Beloha s'est améliorée alors que les districts de Betioky,

Ampanihy, Bekily et Ambovombe, qui sont actuellement en situation d’«urgence», la situation s'est sérieusement détériorée. Même si Ambovombe, Bekily et Betioky n’étaient pas priorisés dans le plan de réponse initial, les réponses humanitaires visent principalement les districts d'Ampanihy et de Beloha jusqu' à la fin du mois de mai 2019.

Enfin, une analyse IPC sera conduite vers la fin du mois de mai 2019 et informera ainsi le Gouvernement et les acteurs humanitaires sur la voie à suivret.