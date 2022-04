Madagascar : 134,9 millions de dollars pour améliorer la préparation aux pandémies et la prestation des services de santé essentiels

WASHINGTON, 29 mars 2022 – La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un total de 134,9 millions de dollars pour soutenir Madagascar à renforcer sa préparation aux pandémies et améliorer la prestation et la qualité des services de santé essentiels. Le projet de préparation aux pandémies et de prestation des services de santé essentiels est soutenu par un crédit de 50 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA*), un don de 50 millions de dollars de l'IDA et deux dons d'un montant total de 32 millions de dollars du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF**), dont 15 millions de dollars pour maintenir et protéger les services de santé essentiels et soutenir le déploiement des outils COVID-19, et 2,9 millions de dollars du Fonds de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Pour atteindre ses objectifs, le projet facilitera l'adoption de l'approche « Une seule santé » qui engage d'autres secteurs et institutions clés (éducation, décentralisation, service public) pour aider à mettre en œuvre les réformes du financement de la santé et des ressources humaines. L'approche « Une seule santé » est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, qui travaille aux niveaux local, régional, national et mondial afin d'obtenir des résultats optimaux en matière de santé, en reconnaissant l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun.

« Il est essentiel de profiter de la dynamique actuelle autour de la crise du COVID-19 pour construire un système de santé plus solide et plus résilient afin de détecter et de répondre à la crise sanitaire et d'adopter une approche « Une seule santé », a déclaré Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar. « C’est ainsi que Madagascar pourra résister aux chocs futurs et amortir les effets néfastes de ces chocs sur ses populations les plus vulnérables. »

Depuis le début de la pandémie, les services de santé essentiels tels que les vaccinations de routine, les naissances sans risque et le planning familial à Madagascar ont connu des perturbations persistantes et graves, mettant en danger des années de progrès en matière de santé. En plus de répondre aux besoins critiques en matière de surveillance des maladies et de préparation aux épidémies, le projet assurera la protection des services de santé essentiels grâce à des investissements dans le système de santé et en garantissant l'accès aux services essentiels tels que le planning familial et la vaccination de routine. Ces investissements renforceront également la résilience et les performances des services de santé essentiels en augmentant l'autonomie, le financement et la responsabilité des établissements de soins de santé primaires, la disponibilité des agents de santé au niveau local et l'accessibilité financière des plus pauvres à ces services.

« Le Mécanisme de financement mondial est heureux de s'associer à la Banque mondiale et au gouvernement de Madagascar pour continuer à se concentrer sur les femmes et les enfants les plus vulnérables et veiller à ce qu'ils puissent accéder aux services dont ils ont besoin », a déclaré Monique Vledder, cheffe du Secrétariat du GFF. « En renforçant la résilience des systèmes de santé primaires et la capacité des communautés à la fois à fournir des services et à déployer les outils COVID-19, Madagascar peut accélérer les progrès et assurer une relance plus équitable. »

Le projet aide le gouvernement à mettre en œuvre le plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2020-24, le plan stratégique national pour la surveillance de la santé publique et le plan d'investissement du pays pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, des adolescents et des enfants.

L’Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des prêts à intérêt très faible ou nul destinés à des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 74 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l’IDA permettent d’apporter des changements positifs aux 1,3 milliards de personnes résidant dans les pays IDA. Depuis 1960, l’IDA a fourni 458 milliards de dollars à 114 pays. Le volume annuel de ses engagements a atteint environ 29 milliards de dollars en moyenne au cours des trois dernières années, environ 70% étant destinés à l’Afrique. Pour en savoir plus : IDA.worldbank.org. #IDAworks

** Le Mécanisme de financement mondial (GFF) est un partenariat multipartite de la Banque mondiale qui soutient les efforts déployés par les pays pour améliorer la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Grâce au GFF, les pays réalisent des investissements plus intelligents, mieux hiérarchisés et axés sur les résultats, en vue d'un plus grand impact sur la santé, la nutrition et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents ; ils renforcent leurs capacités pour un financement plus durable de ce programme ; et ils explorent des moyens plus innovants de travailler avec le secteur privé. Depuis la création du GFF en 2015, les pays partenaires ont réalisé des progrès considérables pour améliorer la santé maternelle et infantile. Pour en savoir plus, cliquez ici.

