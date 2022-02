Les événements météorologiques et climatiques extrêmes augmentent les besoins humanitaires à Madagascar et dans le monde

ANTANANARIVO - Le cyclone tropical Emnati qui a touché terre à Madagascar mercredi, la quatrième tempête tropicale en autant de semaines à frapper l'un des pays les plus sujets aux tempêtes d'Afrique, menace la sécurité alimentaire. Ce cyclone est l’exemple parfait de la façon dont des conditions météorologiques extrêmes peuvent déclencher des besoins humanitaires galopants si l'on ne s'attaque pas à la crise climatique, prévient le Programme alimentaire mondial des Nations unies à quelques jours de la publication d'un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

S'écrasant sur des communautés vulnérables déjà au point de rupture, le cyclone Emnati ne manquera pas d'aggraver la faim, y compris dans le sud de Madagascar, qui a été ébranlé par des années de grave sécheresse - une autre manifestation de la vulnérabilité du pays aux extrêmes climatiques. Compte tenu de la sécheresse des terres dans ces zones, le risque d'inondations soudaines suscite désormais des inquiétudes.

Les tempêtes - Emnati, Dumako, Batsirai et Ana - ont détruit la nation insulaire, causant des dommages considérables aux terres agricoles, y compris la récolte de riz qui n'était qu'à quelques semaines de la récolte. Les cultures commerciales telles que les clous de girofle, le café et le poivre ont également été gravement touchées. Dans un pays où la majorité de la population vit de l'agriculture, on estime que 90 % des récoltes pourraient être détruites dans certaines zones des régions touchées. Les tempêtes consécutives ont eu un impact sur l'approvisionnement du marché, avec le potentiel de faire monter en flèche les prix des denrées alimentaires et l'insécurité alimentaire dans les mois à venir. Les prévisions prévoient qu'un autre système tropical se forme déjà dans le sud-ouest de l'océan Indien.

"Ce que nous voyons à Madagascar, ce sont des impacts climatiques extrêmes - une série de tempêtes et une sécheresse prolongée affectant des centaines de milliers de personnes", a déclaré Brian Lander, directeur adjoint des urgences du PAM. "Alors que le PAM fournit des vivres essentiels à la suite des tempêtes, nous devons être tout aussi rapides pour réfléchir à la manière dont ces communautés vont s'adapter à cette nouvelle réalité."

Comme il l'a fait pour atténuer les effets des autres tempêtes récentes, le PAM a intensifié son soutien à la réponse du gouvernement à Emnati avec une aide alimentaire et en espèces, en donnant la priorité aux familles déplacées dans les endroits les plus défavorisés ainsi qu'un soutien informatique et logistique. Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) géré par le PAM organise des vols d'évaluation des dommages et un pont aérien entre la capitale, Antananarivo, et les zones durement touchées et difficiles d'accès pour les travailleurs humanitaires et leur équipement.

Alors que le PAM est dans une course contre la montre pour aider les personnes touchées, notre travail d'adaptation au climat à plus long terme aide les communautés à se préparer, à réagir et à se remettre des chocs et des stress climatiques. Par exemple, la gestion intégrée des risques du PAM dans les districts d'Ambovombe et d'Amboasary l'année dernière a permis à 3 500 petits exploitants agricoles de bénéficier d'une formation sur l'assurance, l'épargne et les pratiques agricoles adaptées au climat. Le programme a vu un versement de 350 000 USD pendant la saison des pluies et de 157 500 USD pendant la saison sèche en 2021. Ces programmes doivent être intensifiés, en particulier pour les communautés en première ligne de la crise climatique.

Partout dans le monde, la crise climatique continue d'alimenter la faim dans le monde. En 2020, les conditions météorologiques extrêmes ont contribué à la plupart des crises alimentaires mondiales et ont été la principale cause d'insécurité alimentaire aiguë dans 15 pays. Les solutions efficaces et évolutives du PAM, en particulier dans les environnements fragiles, aident les communautés vulnérables à s'adapter à la dure réalité de la crise climatique et à préserver les acquis du développement.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

