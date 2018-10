Le Royaume-Uni appuie le processus électoral de Madagascar

Le Royaume-Uni a officialisé ce jour sa participation au fonds commun du projet de Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM), pour l’organisation d’élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives dans le pays. Son Excellence Philip David Boyle, Ambassadeur du Royaume-Uni, et Madame Violette Kakyomya, Représentante Résidente du PNUD ont procédé à la signature d’un accord de financement dans les locaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) de Nanisana, en présence de son Président, maître Hery Rakotomanana.

L’Ambassadeur du Royaume Uni à Madagascar, SEM Philip Boyle, a réitéré le soutien du gouvernement britannique à ces élections cruciales à Madagascar et a souligné l'importance de leur tenue de manière crédible, transparente, pacifique et inclusive. Il est ravi que le Royaume-Uni soit en mesure de soutenir de manière concrète le peuple malgache et le CENI à travers ce processus démocratique. Le Royaume-Uni participera à hauteur de 150 000 USD au basket-fund du SACEM.

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a tenu à exprimer sa reconnaissance et ses remerciements à l’endroit du Royaume-Uni, qui, à travers cette signature, exprime son soutien et sa confiance envers la commission dans la bonne conduite du processus électoral malagasy.

La Représentante Résidente du PNUD, Madame Violette Kakyomya, a remercié SEM Philip David Boyle pour la contribution conséquente de son gouvernement. Avec ce nouvel appui, la CENI sera mieux outillée pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes et atteindre l’objectif initialement fixé : faire de ces élections un modèle de transparence, de participation et de crédibilité.

Lancé en janvier 2017, le projet SACEM soutient la mise en œuvre d’activités s’articulant autour de cinq composantes :

- L’amélioration de l’exhaustivité, de la fiabilité et de la sécurité du fichier électoral ;

- Le réaménagement du cadre légal et règlementaire en matière électorale ;

- Le déploiement d’une campagne de sensibilisation et d’éducation civique électorale ;

- Un appui substantiel aux opérations électorales, avec un focus sur la logistique (matériel sensible), la formation, la transmission des données, l’entretien et l’animation des cadres de concertation spécifiques institués à la diligence de la CENI ;

- Une assistance technique à la CENI et la gestion du projet.